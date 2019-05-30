Футбол
Ланс – Дижон. Прогноз на матч чемпионата Франции от Георгия ЧерданцеваБукмекеры.рф вчера в 04:01
Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на первый стыковой матч французской Лиги 1 Ланс – Дижон. Начало встречи подопечных Филиппа Монтанье и Антуана Комбуаре назначено на 30 мая в 21:45 МСК.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Футбол
Реднапп: есть предчувствие, что Лигу чемпионов выиграет «Тоттенхэм»
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В суде гособвинение попросило отправить подсудимого на лечение после того, как психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него психическое расстройство, не позволявшее осознавать опасность своих действий и руководить ими.
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Политика
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Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили казни дипломатов в КНДР
О казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля ранее сообщила южнокорейская газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на неназванный источник.
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Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Спорт
Фигуристка Полина Цурская объявила о завершении карьеры
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Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
«Лучшая в мире мама»: Алла Пугачева показала счастливые моменты из жизни своих детей
70-летняя Алла Пугачева поделилась уютным видео, в котором дети называют ее самой лучшей мамой.
Обновлено вчера в 14:59
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован
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Обновлено в 05:12
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Обновлено вчера в 13:16
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Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
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Политика
В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами
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Обновлено в 05:25
Авто
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Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Помпео: США хотят избежать рисков дальнейшего вторжения Турции в Сирию
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