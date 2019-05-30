Футбол

Ланс – Дижон. Прогноз на матч чемпионата Франции от Георгия ЧерданцеваБукмекеры.рф вчера в 04:01

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Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на первый стыковой матч французской Лиги 1 Ланс – Дижон. Начало встречи подопечных Филиппа Монтанье и Антуана Комбуаре назначено на 30 мая в 21:45 МСК.
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