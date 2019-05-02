Лангле лишился части зуба в игре с «Ливерпулем»Чемпионат 15:29

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле признался, что потерял часть зуба в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).

Лангле лишился части зуба в игре с «Ливерпулем»

Армия и оружие Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил о попытке боевиков обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, находящуюся в Сирии.

Общество В России нашли георгиевские ленточки со свастикой В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Шоу-бизнес В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.

Политика Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.

Политика В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

Кино Премьера «Кино эпохи перемен» Алексея Федорченко пройдет в сентябре Премьера нового документального фильма Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен» об особенностях кинопроизводства в России пройдет в сентябре 2019 года.

Здоровье Куда присасываются клещи, рассказали москвичам В департаменте предупредили, что паразиты присасываются безболезненно, а их излюбленными местами являются зона за ушами и область паха, а также шея и подмышки.

Происшествия Прокурор Тихвина начал стрелять по возражавшим ему людям По данным 47News, стрелком был прокурор Тихвинского района Михаил Волницкий, которому не понравился забор, закрывающий проход к береговой линии.

Происшествия В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Кикабидзе обратился к Зеленскому Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.

Происшествия Воевавшего в Донбассе бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы На Украине к 13 годам тюрьмы приговорили гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги за то, что он принимал участие в военных действиях на востоке Украины на стороне ополченцев.

Спорт Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру Профессиональную карьеру завершила 23-летняя олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире Кэйтлин Осмонд из Канады.

Политика В Пентагоне рассказали о «закрытых дискуссиях» США с Грузией Представитель пресс-службы американского оборонного ведомства Эрик Пэйхон в беседе с РИА Новости заявил, что Грузия является ключевым стратегическим партнёром США, между Вашингтоном и Тбилиси идёт ряд «закрытых дискуссий».

Происшествия На северо-востоке Петербурга горит склад Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.

Футбол Стал известен состав юношеской сборной России по футболу на ЧЕ-2019 Тренерский штаб во главе с Дмитрием Хомухой назвал состав юношеской сборной России на финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2019 года среди игроков не старше 17 лет, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Общество Комитеты администрации Петербурга в интернете пожаловались на испортивших настроение провокаторов На страницах сразу нескольких комитетов администрации Петербурга одновременно были опубликованы идентичные сообщения о провокаторах, помешавших хорошему настроению петербуржцев 1 мая.

Политика Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.

Футбол Ривалдо: «Никто не помешает Месси выиграть „Золотой мяч“» Если честно, не вижу никого в этом сезоне, кто сможет бросить ему вызов в борьбе за индивидуальные награды.