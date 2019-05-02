Лангле лишился части зуба в игре с «Ливерпулем»Чемпионат 15:29

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле признался, что потерял часть зуба в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).

Лангле лишился части зуба в игре с «Ливерпулем»

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