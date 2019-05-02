Футбол

Лангле лишился части зуба в игре с «Ливерпулем»Чемпионат вчера в 15:29

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 1 мая
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Защитник "Барселоны" Клеман Лангле признался, что потерял часть зуба в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).
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