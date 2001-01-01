Экономика
Lamoda примерила безубыточностьКоммерсантъ 18:18
Как сообщал "Ъ" 28 февраля, по итогам 2018 года выручка Lamoda, работающей на рынках России, Белоруссии, Казахстана и Украины, снизилась в евро на 4,7%, до € 376, 4 млн, показав рост в рублях на 6,7%.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:29, Ашберн
Общество
В России отмечают День библиотек
День библиотек празднуется в России 27 мая - в этот день в 1795 году была основана Императорская публичная библиотека (ныне Российская национальная библиотека).
Обновлено в 17:24
Хоккей
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено в 16:56
Происшествия
На московской стройке нашли 25 снарядов времен войны
На строительной площадке на севере Москвы обнаружены сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:35
Космос
«Охотник за планетами» TESS открыл сразу три кометы у другой звезды
Космический телескоп TESS, предназначенный для поиска планет у других звёзд, принёс неожиданный "улов": астрономы нашли не экзопланеты, а экзокометы.
Обновлено 24 мая в 02:10
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Политика
Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании
Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено в 17:55
Политика
Экзитпол: партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент в Италии
Правая партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент в Италии. Об этом информирует AFP со ссылкой на данные экзитполов.
Обновлено в 17:26
Гаджеты
Недорогие Socket AM4-материнские платы MSI теряют совместимость с Bristol Ridge
Как стало известно, по меньшей мере две материнских платы MSI при добавлении совместимости с Ryzen 3000 лишились способности работы с процессорами семейства Bristol Ridge, — об этом говорится в сопроводительном комментарии к свежим версиям BIOS.
Обновлено в 11:40
Хоккей
Илья Ковальчук: «Не дождетесь моего ухода из сборной»
Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России, посла БК "Лига Ставок" после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
Обновлено в 13:35
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»
В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено в 00:00
Общество
Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео
Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.
Обновлено в 10:47
Политика
В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»
Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью.
Обновлено в 17:19
Политика
Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН
Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:16
Хоккей
Кучеров и Гусев вошли в тройку лучших бомбардиров ЧМ-2019
Тройку лучших замкнул еще один россиянин Никита Гусев, набравший 16 очков (4+12).
Обновлено в 16:37
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Происшествия
На Киевском шоссе произошло смертельное ДТП
Серьезное ДТП произошло сегодня вечером на Киевском шоссе. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 16:36
Гаджеты
Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS
Обновлено в 12:42
Музыка
Отец Децла ответил на покаяние Тимати
Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59
Здоровье
Мужчина несколько месяцев живет в конуре на улице в Краснодаре
Андрей уже несколько месяцев живет в самодельной будке в районе краснодарского ипподрома.
Обновлено в 10:56
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Здоровье
Отечественное здравоохранение оторвалось от населения
Россияне жалуются на дороговизну лечения и лекарств, расширение платной медицины (12%), низкую квалификацию медицинских работников и качество лечения (8%), сложность записи к врачам и большие очереди (7%) – это результаты апрельского опроса, но с тех пор ситуация не изменилась.
Обновлено в 12:21
Общество
Подошва на тарелке. 5 ошибок при приготовлении стейка
Рассказываем, как можно испортить стейк. Стейк — не самое сложное в приготовлении блюдо.
Обновлено в 17:13