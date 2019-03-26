Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда AurusРБК 12:34

Как выяснили «Известия», в европейском Бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку нашей марки опротестовали компании Toyota, Lamborghini и Michelin. Представители зарубежных фирм утверждают, что наименование Aurus до степени смешения схоже с названиями брендов их автомобилей.

с чего всё началось

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