Лаллана сообщил, что не планирует покидать «Ливерпуль»Матч ТВ 03:01

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана прокомментировал информацию, связанную с его пребыванием в команде на следующий сезон.

Лаллана сообщил, что не планирует покидать «Ливерпуль»

Происшествия СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.

Экономика Глава Минфина Силуанов на ПМЭФ объяснил низкий рост экономики Глава министерства финансов Антон Силуанов объяснил низкий рост экономики сегодня на ПМЭФ.

Политика Назарбаев рассказал о причинах отставки Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.

Политика Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции Ранее сообщалось, что представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по пошлинам в ходе переговоров в Вашингтоне.

Экономика США начали активно вкладывать деньги в Россию В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.

Происшествия В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.

Происшествия Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.

Политика Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие Мировая энергетика стала заложницей односторонней политической повестки, заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).

Общество Воздух в Москве в четверг накалится до +31 градуса "По прогнозам синоптиков Росгидромета днем 6 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30+31 градус Цельсия", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Происшествия Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.

Футбол Сборная Кипра назвала состав на матчи с командами России и Шотландии Сборная Кипра объявила состав из 23 человек, которые вызваны для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами России и Шотландии, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Общество Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).

Происшествия РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

Экономика Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.

Экономика Россиянам станет сложнее получить кредиты В Госдуму внесен законопроект, который в будущем усложнит право россиян на получение кредитов.

Общество Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.

Наука К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок Исследовательская группа под руководством экс-главы Минобороны Австралии Криса Барри называет последствия изменения климата «угрозой существованию цивилизации».