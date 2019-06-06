Футбол

Лаллана сообщил, что не планирует покидать «Ливерпуль»Матч ТВ 03:01

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана прокомментировал информацию, связанную с его пребыванием в команде на следующий сезон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лаллана сообщил, что не планирует покидать «Ливерпуль»

Матч ТВ03:01

Лаллана сообщил, что не планирует покидать «Ливерпуль»

Sportbox.RU03:01

Лаллана не собирается покидать «Ливерпуль» этим летом

Спорт-Экспрессвчера в 20:48

Футболист «Ливерпуля» Лаллана останется в команде в следующем сезоне

ТАСС02:31

Лаллана планирует остаться в «Ливерпуле»

Sport24.ru00:53

Лаллана сообщил, что останется в «Ливерпуле» на следующий сезон

Чемпионат02:47

Лаллана не собирается уходить из «Ливерпуля»

Бомбардир.рувчера в 18:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле

СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.
Обновлено в 03:32
Политика

Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля

Обновлено в 04:02
Общество

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

Обновлено в 00:27
Космос

Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца

Обновлено вчера в 01:29
Экономика

Глава Минфина Силуанов на ПМЭФ объяснил низкий рост экономики

Глава министерства финансов Антон Силуанов объяснил низкий рост экономики сегодня на ПМЭФ.
Обновлено в 04:11
Политика

Назарбаев рассказал о причинах отставки

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.
Обновлено в 03:03
Политика

Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции

Ранее сообщалось, что представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по пошлинам в ходе переговоров в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении

Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана

Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.
Обновлено в 03:21
Политика

Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие

Мировая энергетика стала заложницей односторонней политической повестки, заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 03:28
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Воздух в Москве в четверг накалится до +31 градуса

"По прогнозам синоптиков Росгидромета днем 6 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30+31 градус Цельсия", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Обвиняемые в убийстве спецназовца ГРУ арестованы

Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Футбол

Сборная Кипра назвала состав на матчи с командами России и Шотландии

Сборная Кипра объявила состав из 23 человек, которые вызваны для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами России и Шотландии, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Обновлено в 02:53
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено вчера в 05:00
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии

Обновлено в 01:00
Общество

В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки

Обновлено вчера в 01:51
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
Экономика

Россиянам станет сложнее получить кредиты

В Госдуму внесен законопроект, который в будущем усложнит право россиян на получение кредитов.
Обновлено в 03:40
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Наука

К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок

Исследовательская группа под руководством экс-главы Минобороны Австралии Криса Барри называет последствия изменения климата «угрозой существованию цивилизации».
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Обновлено в 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Адам Лаллана
Британский футболист
Английский футболист, атакующий полузащитник клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное