Футбол
Лаллана сообщил, что не планирует покидать «Ливерпуль»Матч ТВ 03:01
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана прокомментировал информацию, связанную с его пребыванием в команде на следующий сезон.
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Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле
СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.
Обновлено в 03:32
Политика
Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля
Обновлено в 04:02
Космос
Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца
Обновлено вчера в 01:29
Экономика
Глава Минфина Силуанов на ПМЭФ объяснил низкий рост экономики
Глава министерства финансов Антон Силуанов объяснил низкий рост экономики сегодня на ПМЭФ.
Обновлено в 04:11
Политика
Назарбаев рассказал о причинах отставки
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.
Обновлено в 03:03
Политика
Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции
Ранее сообщалось, что представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по пошлинам в ходе переговоров в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении
Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана
Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.
Обновлено в 03:21
Политика
Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие
Мировая энергетика стала заложницей односторонней политической повестки, заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 03:28
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Воздух в Москве в четверг накалится до +31 градуса
"По прогнозам синоптиков Росгидромета днем 6 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30+31 градус Цельсия", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Обвиняемые в убийстве спецназовца ГРУ арестованы
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Футбол
Сборная Кипра назвала состав на матчи с командами России и Шотландии
Сборная Кипра объявила состав из 23 человек, которые вызваны для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами России и Шотландии, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Обновлено в 02:53
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено вчера в 05:00
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
Обновлено в 01:00
Общество
В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки
Обновлено вчера в 01:51
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Экономика
Россиянам станет сложнее получить кредиты
В Госдуму внесен законопроект, который в будущем усложнит право россиян на получение кредитов.
Обновлено в 03:40
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Наука
К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок
Исследовательская группа под руководством экс-главы Минобороны Австралии Криса Барри называет последствия изменения климата «угрозой существованию цивилизации».
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53