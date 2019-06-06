Футбол

Лаллана не собирается покидать «Ливерпуль»Евро-футбол.ру 04:10

Хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана прокомментировал слухи о своем возможном уходе из мерсисайдского клуба.
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Лаллана не собирается покидать «Ливерпуль»

Евро-футбол.ру04:10

Лаллана сообщил, что не планирует покидать «Ливерпуль»

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Лаллана сообщил, что не планирует покидать «Ливерпуль»

Sportbox.RU03:01
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Адам Лаллана
Британский футболист
Английский футболист, атакующий полузащитник клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Англии.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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