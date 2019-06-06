Футбол
Лаллана не собирается покидать «Ливерпуль»Евро-футбол.ру 04:10
Хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана прокомментировал слухи о своем возможном уходе из мерсисайдского клуба.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Политика
Дом Порошенко забросали файерами
Обновлено в 09:59
Здоровье
Скворцова оценила влияние нацпроектов на российскую медицину
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила в среду, 5 июня, что реализация федеральных проектов, за исполнение которых отвечает Минздрав России, должна способствовать скачкообразному повышению качества российской медицины.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
На севере Москвы загорелся складской комплекс
На севере Москвы горит складской комплекс. На место пожара направлены пожарные бригады. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Москвы.
Обновлено в 09:40
Общество
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Перед приговором: что написано в 400 томах дела Гайзера
На следующей неделе, 10 июня, в Замоскворецком районном суде Москвы начнут оглашать приговор фигурантам дела Гайзера.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Энергетика
Николай Токарев — РБК: «Все пункты приема нефти надо отдать «Транснефти»
У поляков был договор с «Гомель Транснефть-Дружба», это белорусский оператор, он поставил им нефть. У нас прямого договора с поляками нет.
Обновлено в 09:06
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов в России
В России родителей могут обязать выплачивать дополнительные алименты на детей. Ввести их предлагает Министерство юстиции РФ.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:30
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Политика
Трамп предупредил Китай о повышении пошлин
Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека
В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Политика
Путин назвал двух самых выдающихся россиян
Президент России Владимир Путин рассказал на полях ПМЭФ-2019, кого считает самыми выдающимися россиянами.
Обновлено в 09:45
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму
Украинскому «Нафтогазу» не хватает оборотных средств, чтобы в достаточном объеме заполнить подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил в Facebook глава компании Андрей Коболев.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь
Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
Обновлено в 06:26
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Авто
ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ
По заказу ВСС были проанализированы 10 марок автомобилей — они выбирались исходя из того, какие автомобили массово продаются в России, какие чаще страхуются по каско, и какая по ним существует статистика угонов.
Обновлено в 10:21
Политика
Президент Финляндии утвердил новое правительство
Финский президент Саули Ниинистё освободил министров правительства Юхи Сипиля от занимаемых должностей и назначил новый, 75-й по счёту, состав кабмина.
Обновлено в 08:36
Политика
Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского
Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40