Футбол

Лаллана не собирается покидать «Ливерпуль»Евро-футбол.ру 04:10

Хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана прокомментировал слухи о своем возможном уходе из мерсисайдского клуба.
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Футболист «Ливерпуля» Лаллана останется в команде в следующем сезоне

ТАСС02:31

Лаллана сообщил, что не планирует покидать «Ливерпуль»

Матч ТВ03:01

Лаллана сообщил, что не планирует покидать «Ливерпуль»

Sportbox.RU03:01

Лаллана не собирается покидать «Ливерпуль»

Евро-футбол.ру04:10

Лаллана планирует остаться в «Ливерпуле»

Sport24.ru00:53

Лаллана не собирается покидать «Ливерпуль» этим летом

Спорт-Экспрессвчера в 20:48

Лаллана не собирается уходить из «Ливерпуля»

Бомбардир.рувчера в 18:01
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Обновлено вчера в 06:05
Энергетика

Путин объяснил, почему Россию устраивает цена на нефть в $60-65

Путин заявил, что нынешняя цена нефти, колеблющаяся в районе $60-65 за баррель, вполне устраивает Россию.
Обновлено в 09:34
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Путин назвал условие отмены санкций против ЕС

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Общество

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Участник группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, находится в медикаментозном сне.
Обновлено в 10:44
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Как установили учёные, риск смертности снижался вдвое, если участницы исследования совершали по 4400 шагов в день.
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Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Происшествия

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Обновлено в 10:49
Экономика

Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая

Буквально только что аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce официально изменили собственный прогноз по динамике снижения контрактных цен на оперативную память типа DRAM.
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Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича

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Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Политика

Трамп предупредил Китай о повышении пошлин

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
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«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
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Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Александр Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

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Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
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Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.
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Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

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СМИ узнали о частях войск ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17

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Адам Лаллана
Британский футболист
Английский футболист, атакующий полузащитник клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Англии.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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