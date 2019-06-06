Футбол
Лаллана не собирается покидать «Ливерпуль»Евро-футбол.ру 04:10
Хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана прокомментировал слухи о своем возможном уходе из мерсисайдского клуба.
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Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Обновлено вчера в 06:05
Энергетика
Путин объяснил, почему Россию устраивает цена на нефть в $60-65
Путин заявил, что нынешняя цена нефти, колеблющаяся в районе $60-65 за баррель, вполне устраивает Россию.
Обновлено в 09:34
Политика
Путин назвал условие отмены санкций против ЕС
Россия снимет экономические санкции с Евросоюза, если увидит сигналы Европарламента о желании сотрудничать.
Обновлено в 11:06
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Участник группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, находится в медикаментозном сне.
Обновлено в 10:44
Здоровье
Ученые назвали достаточное число шагов в день для продления жизни
Как установили учёные, риск смертности снижался вдвое, если участницы исследования совершали по 4400 шагов в день.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая
Буквально только что аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce официально изменили собственный прогноз по динамике снижения контрактных цен на оперативную память типа DRAM.
Обновлено в 04:25
Политика
Кучма объяснил идею не отвечать на обстрел в Донбассе
Идею Кучмы раскритиковал и бывший глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 11:23
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича
В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Политика
Трамп предупредил Китай о повышении пошлин
Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
Экономика
«Перекресток» продаст еду в долг
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
США испытали гиперзвуковую электропушку
Нынешние испытания проходили на суше, в ближайшим будущем ВМС планируют установить электромагнитную пушку на корабль и испытать ее стрельбой по морским и сухопутным целям.
Обновлено в 04:08
Политика
Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР
Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Общество
В Тюмени произошла давка из-за бесплатной раздачи бургеров от Тимати
Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.
Обновлено в 10:14
Политика
Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики
Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
СМИ узнали о частях войск ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17
Обновлено в 02:07
Авто
Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги
Обновлено в 09:25
Общество
В России ограничили оборот «аптечных наркотиков»
Ранее министерство здравоохранения предложило внести "Прегабалин" в список сильнодействующих и ядовитых веществ, незаконный оборот которых запрещен согласно статье 234 УК.
Обновлено в 09:52
Космос
Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики
Обновлено в 03:35
Наука
Создана система ИИ для определения причин крика младенцев
Специалисты уверены: новый тип ИИ облегчит задачу родителям, часто затрудняющимся определить причину крика ребенка, а также поспособствует качественной заботе о малышах в медицинских учреждениях.
Обновлено в 08:12
Музыка
Мадонна прокомментировала сообщения о свидании с Трампом
Обновлено в 09:16