Экономика

«Лахта-центр» передан новому владельцуКоммерсантъ 05:17

Компания «Газпром нефть» (дочка ПАО «Газпром») в начале 2019 года передала «Лахта-центр» новому владельцу, говорится в отчете (.pdf) компании. Покупатель не называется, но ранее в СМИ сообщалось, что им станет «Газпром».
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У «Лахта-центра» появился новый владелец

Мойка7808:51

У «Лахта Центр» появился новый владелец

Piter.tv08:05

У «Лахта Центра» сменился владелец

Телеканал Санкт-Петербург08:57

«Лахта-центр» передали новому владельцу

Невские Новости07:14

У «Лахта Центра» появился новый владелец

78.ru07:01

«Лахта Центр» передан новому владельцу

Петербургский дневник07:26

Создатели Лахта Центра рассказали о технологиях комплекса

Фонтанка.Ру15 февраля в 19:02
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