Экономика

«Лахта-центр» передан новому владельцуКоммерсантъ 05:17

Компания «Газпром нефть» (дочка ПАО «Газпром») в начале 2019 года передала «Лахта-центр» новому владельцу, говорится в отчете (.pdf) компании. Покупатель не называется, но ранее в СМИ сообщалось, что им станет «Газпром».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Лахта-центр» передали новому владельцу

Невские Новости07:14

У «Лахта Центр» появился новый владелец

Piter.tv08:05

«Лахта Центр» передан новому владельцу

Петербургский дневник07:26

У «Лахта-центра» появился новый владелец

Мойка7808:51

У «Лахта Центра» появился новый владелец

78.ru07:01

У «Лахта Центра» сменился владелец

Телеканал Санкт-Петербург08:57

Создатели Лахта Центра рассказали о технологиях комплекса

Фонтанка.Ру15 февраля в 19:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Спорт

Устюгов чуть не подрался с Клебо после полуфинального спринта

Обновлено в 09:57
Политика

Путин пообещал доплатить пенсионерам

Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 05:06
Кино

Умерла актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Актриса Дарья Егорычева, снимавшаяся в сериале «Глухарь», скончалась в возрасте 37 лет. Об этом РБК сообщила подруга актрисы.
Обновлено в 10:11
Общество

Елена Малышева ответила на критику танца матки в эфире Первого канала

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» ответила на критику выпуска, в котором актриса в костюме женских детородных органов исполнила песню и танец.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки

Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

В дневниках маршала нашли причину провала СССР в начале Великой Отечественной

В Центральном архиве Министерства обороны России обнаружены дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского, в которых военачальник назвал одной из главных причин поражений СССР в начале Великой Отечественной войны неграмотность высшего командного состава.
Обновлено в 11:31
Политика

РФ воспротивилась рекомендации ОБСЕ о недопуске наблюдателей на выборы

Делегация России на Парламенсткой ассамблее ОБСЕ не позволила принять рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств под предлогом конфликта интересов, заявил ее глава, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 11:32
Наука

Открыты гены алкоголизма и курения

Ученые из Научно-технологического университета Норвегии в Тронхейме открыли 500 генов, связанных с развитием пристрастия к алкоголю и курению.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Движение в центре Москвы восстановлено после падения автокрана

Движение транспорта по Страстному бульвару в Москве восстановлено после падения автокрана в районе станции метро «Чеховская».
Обновлено в 10:31
Спорт

Малышко и Павлова завоевали золото в супермиксте на ЧЕ по биатлону

Обновлено в 09:12
Происшествия

СМИ сообщили о гибели 15 человек в результате взрыва на востоке Сирии

В сирийской провинции Дейр эз-Зор в результате подрыва начинённого взрывчаткой автомобиля погибли по меньшей мере 15 человек.
Обновлено в 11:22
Экономика

Reuters сообщил о планах Сбербанка купить Rambler Group

Сбербанк ведет переговоры с бизнесменом Александром Мамутом о покупке медиахолдинга Rambler Group, сообщил Reuters со ссылкой на пять источников.
Обновлено в 07:30
Политика

Назарбаев отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики.
Обновлено в 09:22
Футбол

Дзагоев перенёс операцию на крестообразной связке колена

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев перенёс операцию на передней крестообразной связке коленного сустава правой ноги.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Башкирии девушка чуть не задушила младшего брата

Обновлено в 10:27
Армия и оружие

В НАТО увидели в послании Путина угрозы альянсу

Ройские заявления с угрозами нацелиться на союзников неприемлемы, - отреагировал на послание Путина Федеральному собранию представитель НАТО.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие

Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян из запаса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, которые находятся в запасе, для прохождения военных сборов.
Обновлено в 11:13
Политика

Курц отверг критику Трампа в адрес «Северного потока — 2»

Во время встречи Трамп в очередной раз выступил против «Северного потока – 2», на что австрийский политик ответил, что Вена заинтересована в безопасном газоснабжении.
Обновлено вчера в 19:29
Политика

На сайте Госдумы появится раздел с «позорными» заявлениями депутатов

На официальном сайте Государственной думы РФ в скором времени появится раздел, в котором будут публиковаться «позорные» заявления и инициативы народных избранников с указанием имен авторов и фракционной принадлежностью.
Обновлено в 07:30
Экономика

Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Обвинение запросило для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока Игорь Пушкарев за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Челябинске маршрутное такси врезалось в опору моста

Обновлено в 10:44
Авто

Mercedes отзывает в России более 1 тыс. автомобилей из-за проблем с ПО

АО "Мерседес-Бенц РУС" - российский дилер Mercedes-Benz - отзывает в России почти 1,1 тыс. автомобилей C-класса из-за проблем с программным обеспечением (ПО), сообщил Росстандарт.
Обновлено в 10:34
Здоровье

В детсадах Москвы выявили почти 60 случаев дизентерии

Роспотребнадзор подтвердил почти 60 случаев заболевания дизентерией в московских дошкольных образовательных учреждениях.
Обновлено в 11:16
Общество

Из Эрмитажа эвакуируют посетителей

Обновлено в 06:52
Происшествия

В Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, подозреваемого в участии в террористической группировке "Исламское государство"* и вербовке новых сторонников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:49
Политика

Путин назначил Венедиктова заместителем секретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин назначил Александра Венедиктова заместителем секретаря Совета безопасности страны.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Суд отклонил иск Исмаилова к «Росбалту»

Смольнинский суд Санкт-Петербурга отклонил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова к агентству «Росбалт», редакции и главному редактору Николаю Ульянову.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

В «Ростехе» назвали объем иностранных заказов по экипировке «Ратник»

Иностранные заказчики интересуются комплектом экипировки «Ратник» и ее отдельными элементами.
Обновлено в 07:25
Политика

Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39
ещё по теме
Лахта-центр
Небоскрёб
Построенный в Лахте, исторической части Приморского района Санкт-Петербурга, общественно-деловой комплекс, ключевым объектом которого будет штаб-квартира государственного концерна «Газпром». Комплекс включает небоскрёб и многофункциональное здание, разделённое атриумом на Южный и Северный блоки. Общая площадь помещений - 400 тыс. м². Небоскрёб стал самым северным в мире и самым высоким в России и Европе, превзойдя на 88 метров московский небоскрёб «Федерация». Если же брать абсолютную высоту, то Лахта-центр занимает второе место среди самых высоких сооружений России и Европы, уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное