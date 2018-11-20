Политика

Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста
Российская газета
11:44

Сенатор утверждает, что ничего подобного не говорила. "У меня в разговоре с журналистом вообще слов про 10 тысяч рублей не было", - заявила она. Лахова пояснила, что журналист спросил ее о том, можно ли прожить на 3,5 тысячи рублей, на что она ответила, что это нереально.
Российская газета11:44

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Сенатор назвала глупостью сообщения о ее словах про питание россиян

РИА Новости12:31

Сенатор Лахова заявила, что журналисты вырвали из контекста ее слова о ветеранах войны

ТАСС12:24

Брянский сенатор Лахова обвинила в скандале журналистов и «Telegram»

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Сенатор Лахова назвала «глупостью из Telegram» свои слова о голодании

Московский Комсомолец12:14

Россияне предложили оскандалившейся сенатору Лаховой прожить на 3,5 тыс. рублей

URA.Ru11:05

Сенатор Лахова назвала «глупостью из Telegram» публикации о своих словах про питание в годы войны

Телеканал 360°08:40

«Это издевательство!»: Блокадница потребовала «гнать в шею» сенатора Лахову и ей подобных

Царьград10:47
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Политика

Большинство стран одобрили увеличение бюджета ОЗХО

Говорить о выходе России из ОЗХО после решения о расширении бюджета организации преждевременно, но Москва сделает выводы, заявил замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов.
Обновлено в 13:51
Политика

Трамп не исключил, что саудовский принц знал об убийстве Хашукджи

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд был в курсе убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 13:50
Политика

Минфин США ввел санкции в отношении двух российских компаний

Минфин США объявил о введении санкций в отношении еще двух компаний из России.
Обновлено в 13:56
Политика

Сейм Литвы принял резолюцию о «защите» Интерпола от России

Парламент Литвы сегодня, 20 ноября, принял резолюцию, в которой призвал «демократические страны всего мира как можно быстрее» обсудить будущее Интерпола и возможности «в принципе усилить устойчивость организации от незаконного злоупотребления системы недемократических режимов», которые «используют Интерпол для преследования своих оппонентов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:43
Политика

Путин встретится с главой ФНС Мишустиным

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану

До конца года на Украине появится новое управление морской охраны, заявил президент страны Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 13:14
Политика

Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции ЕС по Азовскому морю

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в МИД России вопрос о «конкретных мерах», которые Евросоюз планирует принять в связи с ситуацией в Азовском море.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Путин рассказал о темпах перевооружения войск

Обновлено в 13:23
Политика

На Украине подсчитали убытки от запуска «Турецкого потока»

По оценкам Унговского, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

В российской армии возродят институт сестер милосердия

В Вооруженных силах возродят институт сестер милосердия, сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Столтенберг предостерёг ЕС от дублирования функций НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз в своих инициативах по обороне не должен соревноваться с альянсом и дублировать его функции.
Обновлено в 13:48
Политика

МВД предложило упростить выдачу гражданства РФ крымчанам-переселенцам

МВД России предложило упростить выдачу российского гражданства тем жителям Крыма, кто выехал с полуострова до его воссоединения с Россией.
Обновлено в 13:55
Политика

ЕР помогла всем кандидатам в Приморье пройти муниципальный фильтр

Региональное отделение "Единой России" оказало помощь в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам в губернаторы Приморья, сообщается на сайте отделения.
Обновлено в 13:38
Политика

Минтранс прорабатывает возможность открытия авиарейса из Крыма в Сирию

Министерство транспорта России прорабатывает вопрос организации авиарейса из крымского Симферополя в сирийский Дамаск, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:50
Политика

Испания может не одобрить Брексит из-за вопроса о Гибралтаре

Испания наконец выступила с заявлением: впервые за период переговоров по поводу выхода Великобритании из ЕС страна сказала «хватит!», объявив, что не может одобрить проект Брексита, согласованный на прошлой неделе Брюсселем и Лондоном.
Обновлено в 13:03
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Катерина Лахова
Российский депутат
Российский политический и государственный деятель, бывший депутат Государственной думы VI созыва от «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Член Генерального совета партии «Единая Россия». Являлась народным депутатом РСФСР, депутатом Государственной думы I-V созывов. Председатель Союза женщин России. В настоящее время является членом Совета Федерации, представителем от законодательного органа государственной власти Брянской области, членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
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