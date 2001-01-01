Ляказетт может перейти в «Атлетико»Нева Спорт 05:44

По информации источника, француз может перейти в испанский клуб в летнее трансферное. Отмечается, что форвард может стать альтернативой Антуану Гризманну, который официально объявил о решении покинуть «Атлетико» по окончании текущего сезона.

Ляказетт может перейти в «Атлетико»

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