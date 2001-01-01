Футбол
Лаказетт может заменить Гризманна в «Атлетико»Матч ТВ 04:39
Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт может оказаться в «Атлетико» этим летом. Как сообщает Le10sport, 27-летний форвард выступит в качестве замены ушедшему Антуану Гризманну. Напомним, что 14 мая 28-летний француз официально объявил о своем решении покинуть «Атлетико» по окончании сезона.
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