Лаказетт может заменить Гризманна в «Атлетико»Матч ТВ 04:39

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт может оказаться в «Атлетико» этим летом. Как сообщает Le10sport, 27-летний форвард выступит в качестве замены ушедшему Антуану Гризманну. Напомним, что 14 мая 28-летний француз официально объявил о своем решении покинуть «Атлетико» по окончании сезона.

Лаказетт может заменить Гризманна в «Атлетико»

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