Футбол

Лаказетт может заменить Гризманна в «Атлетико»Матч ТВ 04:39

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт может оказаться в «Атлетико» этим летом. Как сообщает Le10sport, 27-летний форвард выступит в качестве замены ушедшему Антуану Гризманну. Напомним, что 14 мая 28-летний француз официально объявил о своем решении покинуть «Атлетико» по окончании сезона.
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Лаказетт может заменить Гризманна в «Атлетико»

Sportbox.RU04:39

Ляказетт летом может перейти в «Атлетико»

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Лаказетт может заменить Гризманна в «Атлетико»

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«Атлетико» определился с заменой Гризманну

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Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Александр Ляказетт
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Арсенал» и сборной Франции.
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