Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шассиИнтерфакс 03:22

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса. Борт около четырех часов вырабатывал топливо, после чего успешно приземлился, никто не пострадал", - рассказал он.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российские туристы, застрявшие во вьетнамской Камрани, вылетят домой не раньше завтрашнего дня

Эхо Москвы11:30

Россиян с вернувшегося в Камрань авиарейса заселили в отель

Интерфакс07:08

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

РИА Новости05:54

Boeing компании AzurAir с российскими туристами вернулся в Камрань из-за проблем с шасси

Коммерсантъ05:48

Видео: лайнер с россиянами сбрасывает топливо перед аварийной посадкой во Вьетнаме

РЕН ТВ07:26

Лайнер Azur Air вернулся в аэропорт Камрани из-за сигнала о неисправности

РБК04:37

Boeing с российскими туристами вернулся в Камрань из-за проблемы с шасси

Якутия 2403:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подтвердила свой развод с мужем

«Да, развожусь с мужем», — отметила Алёна Водонаева на своей странице в Instagram.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Обновлено в 10:41
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Хоккей

Владимир Путин свалился на ковер, играя в хоккей

Обновлено вчера в 15:58
Футбол

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов»

Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 11:28
Футбол

«Краснодар» разгромил «Енисей» в гостях

11 мая в 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 4:0. «Краснодар» выходил на поле фаворитом.
Обновлено в 08:53
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании

Обновлено в 10:08
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

Обновлено в 10:44
Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Обновлено в 11:32
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Футбол

Гол Неймара помог «ПСЖ» обыграть «Анже»

"ПСЖ" обыграл "Анже" в матче 36-го тура лиги 1. Счет открыл самый дорогой футболист мира Неймар.
Обновлено в 12:56
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Происшествия

Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов

Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Екатерина Шаврина встретилась с сестрой после пяти лет ссоры

Обновлено в 12:00
Спорт

Японский фигурист назвал ноги Загитовой идеальными

Японский фигурист Дайсукэ Такахаси высоко отозвался о красоте российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 10:38
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Путешествия

Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост

Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено в 13:12
Политика

Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за слов о языке

"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.
Обновлено в 13:03
Общество

В Омске похолодает до 0 градусов и вновь пойдет снег

К началу новой рабочей недели погода в Омской области испортится — ночная температура вновь упадет до нулевого значения, местами пойдет снег, а ветер поменяет направление на северное, сообщили синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Обновлено в 08:03
Политика

Рахмон допросил сотрудника таможни и уличил его во лжи

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансовой, банковской, таможенной и налоговой допросил сотрудника таможенной службы Шахбоза Раджабзода и уличил его во лжи.
Обновлено в 02:14
Хоккей

Сборная Германии переиграла британцев на старте ЧМ

Хоккеисты сборной Германии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира переиграли команду Великобритании.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером

«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Наука

Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети

Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено в 09:32
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное