Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шассиИнтерфакс 03:22
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса. Борт около четырех часов вырабатывал топливо, после чего успешно приземлился, никто не пострадал", - рассказал он.
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Политика
Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
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Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
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Кино
В московском метро установили железный трон из «Игры Престолов»
На станции "Деловой центр" установили Железный трон.
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Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
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Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж
Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Политика
Советник Зеленского рассказал о первых 100 днях президента
Новому президенту предстоит собрать специальную комиссию, которая займется кадрами — Номинационный комитет, в который войдут максимум четыре-пять доверенных лиц из команды Зеленского.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
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Политика
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Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Наука
В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд
Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
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Происшествия
В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели
Водитель и пассажирка Lada получили травмы. На место ДТП выехала машина МЧС.
Обновлено в 04:33
Авто
И бит, и крашен! Показываем, как определить автомобиль после аварии
Есть два способа: первый – воспользоваться Историей Авто.ру, а второй – посмотреть наше новое видео.
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«Енисей» вылетел из российской футбольной Премьер-лиги
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Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет
В возрасте 123 лет умер самый пожилой житель России — Аппаз Лоросович Илиев.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Норвегию в первом матче на ЧМ
Обновлено вчера в 12:29
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Политика
В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 02:53
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
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Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вспомнил о браке с Наташей Королевой
Знаменитый композитор и исполнитель Игорь Николаев был трижды женат, в том числе на певице Наташе Королевой, однако счастье обрел с Юлией Проскуряковой, которая младше его на 22 года.
Обновлено в 08:55
Общество
Синоптики предупредили москвичей о жаркой погоде и грозе с ветром
Синоптики предупредили жителей Москвы о кратковременном дожде, грозе и порывистом ветре в субботу, 11 мая.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим прошли учения пожарных
На российской базе Хмеймим в Сирии, где базируются наши военные, как часы работает не только авиатехника, но и гражданские службы, в том числе пожарные.
Обновлено в 02:34
Хоккей
Воробьёв заявил, что для Панарина открыты двери в сборную России
Главный тренер российской национальной команды Илья Воробьёв заявил, что, несмотря на то что заявка команды по нападающим уже заполнена, он может включить в неё нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
Обновлено в 07:53
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Русская аферистка-лжемиллионерша высказалась о приговоре суда в США
Дочь русских эмигрантов лжемиллионерша Анна Сорокина прокомментировала приговор суда в США. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
Тутельян опроверг мнение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.
Обновлено в 06:26
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Сестры Вачовски займутся созданием новой «Матрицы»
Обновлено в 02:38
Гаджеты
Появилось новое изображение экшн-камеры DJI Osmo
Источник опубликовал новое изображение экшн-камеры DJI Osmo, первые снимки которой появились в начале месяца.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Зенит-2» обыграл «Мордовию» и ушел с последнего места в ФНЛ
Обновлено в 08:50