Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шассиИнтерфакс 03:22

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса. Борт около четырех часов вырабатывал топливо, после чего успешно приземлился, никто не пострадал", - рассказал он.
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Видео: лайнер с россиянами сбрасывает топливо перед аварийной посадкой во Вьетнаме

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Лайнер Azur Air вернулся в аэропорт Камрани из-за сигнала о неисправности

РБК04:37

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Коммерсантъ05:48

Boeing с российскими туристами вернулся в Камрань из-за проблемы с шасси

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