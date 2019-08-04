Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизацииРИА Новости 13:17
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Происшествия
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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Обновлено в 19:39
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
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Экономика
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Петербургский таксист принял роды у пассажирки из Ленобласти, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на начальницу диспетчерской службы одного из таксопарков города Наталью.
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