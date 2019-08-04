Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизацииРИА Новости 13:17

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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