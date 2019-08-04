Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизацииРИА Новости 13:17

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось

SSJ-100 авиакомпании «Азимут» экстренно сел в МинВодах из-за разгерметизации

Самолет Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением. SSJ-100 авиакомпании "Азимут" выполнял рейс из Элисты в Сочи.
Интерфакс12:51

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Superjet разгерметизировался в полете

URA.Ru12:54

SSJ-100 авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации

Интерфакс13:06

Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет

РИА Новости16:00

СМИ узнали об экстренной посадке SSJ100 в Минводах из-за разгерметизации

РБК13:58

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Минеральных Водах

Говорит Москва13:13

Самолет «Сухой Суперджет» совершил экстренную посадку в Минеральных Водах

Эхо Москвы13:01

Пассажиры экстренно севшего в Минводах Sukhoi Superjet 100 вылетели в Сочи

ТАСС17:07
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Футбол

Гончаренко считает победу своей команды над «Рубином» заслуженной

Виктор Гончаренко, занимающий пост главного тренера московского ЦСКА, подвел итоги матча между его командой и казанским "Зенитом" в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги, передает Sport24.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Среди жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра

Среди жертв стрелка, открывшего огонь в американском городе Дейтон (штат Огайо), оказалась его сестра.
Обновлено в 15:05
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

О проблемах сообщают пользователи из Германии, Японии, Бразилии, США и других стран. 24 июля в работе Instagram и Facebook произошёл сбой.
Обновлено в 13:00
Политика

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35

Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Космос

Компания NASA обнаружила потенциально пригодную для жизни планету

Обновлено в 16:36
Политика

Политику Трампа назвали причиной массовых расстрелов в США

За выходные в США произошло 3 массовых расстрела. Мотивы исполнителей нападения в Чикаго и в Дейтоне, штат Огайо, пока не выяснены.
Обновлено в 13:01
Происшествия

МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве

На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 11:05
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Общество

Холодная погода в Москве побила очередной температурный рекорд

Обновлено в 15:23
Футбол

Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма

Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено в 15:13
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Обновлено в 02:49
Наука

Радиация в Старом свете: почему молчат европейцы

«Поджигателем» на сей раз стал научный доклад «Концентрации в воздухе и химические факторы радиоактивного рутения в результате не заявленного крупного ядерного выброса в 2017 году», подготовленный учеными из 32 стран и опубликованный в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences («Известия национальной Академии наук»).
Обновлено в 17:01
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59
Экономика

Почему стало резко расти число нелегальных мигрантов?

За год число трудовых мигрантов увеличилось в России с 4,2 млн до 4,4 млн человек, – подсчитали эксперты РАНХиГС.
Обновлено в 17:07
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Политика

Украина опять попыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ

Мотивировать страны — участницы ПАСЕ платить большие взносы, чтобы компенсировать отсутствие российских взносов попыталась Украина.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

На Украине десантнику порезали горло из-за спора о дне ВДВ

Обновлено в 06:39
Политика

Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии

Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено вчера в 07:32
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие

Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено в 12:48
Общество

Финляндия ужесточит визовые требования для россиян

РИА Новости со ссылкой на МИД сообщают о том, что с 1 сентября Финляндия ужесточит требования к документам на шенгенскую визу: теперь страна будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют правила ЕС.
Обновлено 01 августа в 03:20
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Главное метеорологическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 6,2 на северо-востоке Японии. Сообщается, что угрозы цунами нет.
Обновлено в 09:43
Политика

В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Певица Елка: «Я люблю себя потрепанной и отекшей»

Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца

6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи

Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Спорт

Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне»

Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне», преодолев пять кругов дистанции за 18 минут 55 секунд.
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Шоу-бизнес

Егор Крид устроил фотосессию с дорогим «Мерседесом» на Красной площади

Егор Крид, хоть и покинул музыкальный лейбл Black Star, а страсть к черному цвету не утратил.
Обновлено в 16:00
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