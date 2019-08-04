Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизацииРИА Новости 13:17
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Самолет Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением. SSJ-100 авиакомпании "Азимут" выполнял рейс из Элисты в Сочи.Интерфакс12:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Футбол
Гончаренко считает победу своей команды над «Рубином» заслуженной
Виктор Гончаренко, занимающий пост главного тренера московского ЦСКА, подвел итоги матча между его командой и казанским "Зенитом" в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги, передает Sport24.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Среди жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра
Среди жертв стрелка, открывшего огонь в американском городе Дейтон (штат Огайо), оказалась его сестра.
Обновлено в 15:05
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram
О проблемах сообщают пользователи из Германии, Японии, Бразилии, США и других стран. 24 июля в работе Instagram и Facebook произошёл сбой.
Обновлено в 13:00
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Политику Трампа назвали причиной массовых расстрелов в США
За выходные в США произошло 3 массовых расстрела. Мотивы исполнителей нападения в Чикаго и в Дейтоне, штат Огайо, пока не выяснены.
Обновлено в 13:01
Происшествия
МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве
На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 11:05
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено в 15:13
Наука
Радиация в Старом свете: почему молчат европейцы
«Поджигателем» на сей раз стал научный доклад «Концентрации в воздухе и химические факторы радиоактивного рутения в результате не заявленного крупного ядерного выброса в 2017 году», подготовленный учеными из 32 стран и опубликованный в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences («Известия национальной Академии наук»).
Обновлено в 17:01
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59
Экономика
Почему стало резко расти число нелегальных мигрантов?
За год число трудовых мигрантов увеличилось в России с 4,2 млн до 4,4 млн человек, – подсчитали эксперты РАНХиГС.
Обновлено в 17:07
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Политика
Украина опять попыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ
Мотивировать страны — участницы ПАСЕ платить большие взносы, чтобы компенсировать отсутствие российских взносов попыталась Украина.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено в 12:48
Общество
Финляндия ужесточит визовые требования для россиян
РИА Новости со ссылкой на МИД сообщают о том, что с 1 сентября Финляндия ужесточит требования к документам на шенгенскую визу: теперь страна будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют правила ЕС.
Обновлено 01 августа в 03:20
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
Главное метеорологическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 6,2 на северо-востоке Японии. Сообщается, что угрозы цунами нет.
Обновлено в 09:43
Политика
В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Певица Елка: «Я люблю себя потрепанной и отекшей»
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Спорт
Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне»
Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне», преодолев пять кругов дистанции за 18 минут 55 секунд.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Егор Крид устроил фотосессию с дорогим «Мерседесом» на Красной площади
Егор Крид, хоть и покинул музыкальный лейбл Black Star, а страсть к черному цвету не утратил.
Обновлено в 16:00