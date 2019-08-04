Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизацииРИА Новости 13:17

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось

SSJ-100 авиакомпании «Азимут» экстренно сел в МинВодах из-за разгерметизации

Самолет Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением. SSJ-100 авиакомпании "Азимут" выполнял рейс из Элисты в Сочи.
Интерфакс12:51

Подробнее о событии

Superjet разгерметизировался в полете

URA.Ru12:54

Пассажиры экстренно севшего в Минводах Sukhoi Superjet 100 вылетели в Сочи

ТАСС17:07

SSJ-100 авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации

Интерфакс13:06

СМИ узнали об экстренной посадке SSJ100 в Минводах из-за разгерметизации

РБК13:58

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Минеральных Водах

Говорит Москва13:13

Самолет «Сухой Суперджет» совершил экстренную посадку в Минеральных Водах

Эхо Москвы13:01

Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет

РИА Новости16:00
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Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

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Обновлено в 11:59
Экономика

Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России

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Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Афганистане

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Афганистана.
Обновлено в 16:05
Происшествия

«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека

На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Космос

На российском метеоспутнике «Метеор-М» произошел сбой

На российском метеоспутнике "Метеор-М" № 2 произошел сбой, сообщил РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков.
Обновлено в 07:50
Политика

Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение

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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

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Происшествия

В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера

«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
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Армия и оружие

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Обновлено в 10:05
Авто

Новый BMW M3 2021 модельного года вывели на дорожные тесты

Новый BMW M3 2021 модельного года вывели на дорожные тесты в Нюрбургринге, которые продлятся около года.
Обновлено в 09:46
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Обновлено в 15:35
Политика

Будущие депутаты Рады от «Слуги народа» завершили обучение в Трускавце

Избранные в ходе выборов в Верховную раду будущие депутаты от партии «Слуга народа» завершили обучение в городе Трускавец Львовской области .
Обновлено в 17:35
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В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям

В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:54
Здоровье

Новый вид операции позволит женщинам отсрочить менопаузу на 20 лет

Британские врачи заявляют, что подобная операция поможет тысячам женщин, которые сталкиваются с такими серьезными осложнениями здоровья, как остеопороз и сердечные заболевания.
Обновлено в 12:17
Политика

Трамп связал массовые убийства в США с больной психикой стрелков

Трамп заявил, что во всех случаях открывшие стрельбу — это «очень серьезно психически больные люди».
Обновлено в 18:19
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
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Происшествия

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Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Единоборства

Россия установила новый рекорд на «Танковом биатлоне»

Российские участники показали лучший результат на трассе, побив собственный рекорд 2017 года, сообщил начальник главного управления боевой подготовки, генерал-полковник Иван Бувальцев.
Обновлено в 10:08
Наука

В Китае откроют подразделение The Boring Company

Стало известно, что Илон Маск планирует открыть китайское подразделение своего предприятия The Boring Company.
Обновлено в 16:33
Космос

Эксперты прогнозируют конец света 12 августа

Согласно недавно проведенным исследованиям, со стороны Венеры к Земле направляется подозрительный объект внушительных размеров, который столкнется с нашей планетой 12 августа.
Обновлено в 11:14
Общество

Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами

Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

По морям: помощница Петросяна проводит летний отпуск в Ялте

Обновлено в 10:43
Происшествия

Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины

Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
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Экономика

«Р-фарм» теснит иностранцев

По данным DSM Group, продажи "Севорана" в 2018 году выросли на 9,7%, до 193,9 тыс. упаковок стоимостью 1,8 млрд руб. В январе — июне 2019 года было продано 84,4 тыс. упаковок препарата на 698,3 млн руб. В 2015 году AbbVie анонсировала локализацию производства полного цикла "Севорана" на мощностях "Р-фарм".
Обновлено в 18:34
Экономика

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
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