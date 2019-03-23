Происшествия
Лайнер Viking Sky доставили в порт МолдеRT на русском 11:28
Лайнер Viking Sky, который терпел бедствие у берегов Норвегии, доставлен в порт города Молде. Лайнер прибыл в порт в сопровождении двух других судов.
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с чего всё началось
Норвежский круизный лайнер Viking Sky, попавший в аварию во время шторма у западного побережья Норвегии, своим ходом добрался до гавани города Молде, сообщает CNN.Грани.ру05:12
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«Клипперс» победили «Нью-Йорк» в матче НБА
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В Ессентуках днем обрушилась стена многоквартирного жилого дома.
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Армия и оружие
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Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
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Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
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Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
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Обновлено вчера в 15:15
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Полиция установила личности 400 «телефонных террористов» в России
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