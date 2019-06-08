Происшествия

Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в ПулковоРБК вчера в 18:48

Пассажирам пообещали предоставить резервный борт. 6 июня в московском аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский самолет Airbus A320 также принадлежавший «Уральским авиалиниям». Он вылетел из Москвы в Бордо, однако вернулся из-за технической неисправности.
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Пулково назвало причину возвращения лайнера «Уральских авиалиний» в Петербург

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:29, Ашберн
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