Происшествия
РИА НовостиAirbus А320 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска
По информации аэропорта, авиакомпания приняла решение заменить воздушное судно для выполнения обратного рейса. Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, в 9.37 (1.37 мск) командир самолета сообщил, что работа радионавигационного оборудования полностью была восстановлена.
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Самолет из Владивостока благополучно приземлился с отказавшей навигационной системой
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