«Сент-Луис» дома проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:8. В составе гостей пять шайб забросил 20-летний финский форвард Патрик Лайне. При этом он реализовал все пять бросков по воротам.

Лайне забросил пять шайб «Сент-Луису» и повторил достижение Гретцки

Хоккей Хоккей Главный тренер СКА прокомментировал итоги матча чемпионата КХЛ Подопечные Ильи Воробьева потерпели поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:3. Комментируя эту ситуацию главный тренер уточнил, что команда не смога набрать очки из-за «необязательных ошибок», при этом он обратил внимание на то, что хоккеисты СКА достойно работали и бились за победу.

Хоккей Хоккей Зарипов стал вторым игроком в истории КХЛ, набравшим 600 очков

Хоккей Хоккей «Салават Юлаев» на домашнем льду встретится с минским «Динамо» Сегодня, 25 ноября, «Салават Юлаев» проведёт свой первый матч в рамках очередной домашней серии текущего регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккей Хоккей «Торпедо» одержало волевую победу над «Трактором» в матче КХЛ Нижегородское "Торпедо" обыграло челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".

Хоккей Хоккей Артем Дзюба примерил форму игрока СКА Фотографию футболист опубликовал в Instagram. Нападающий ФК "Зенит" Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram фотографию игрока СКА.

Хоккей Хоккей Форвард «Ванкувера» Руссель оштрафован на $ 5 тыс. за укус соперника Нападающий «Ванкувера» Антуан Руссель оштрафован на $ 5 тыс. за неподобающее поведение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (0:4), сообщает официальный сайт лиги.

Хоккей Хоккей «Динамо-Казань» обыграло «Байкал-Энергию» со счетом 5:3 Игра проходила в Иркутске и завершилась со счетом 3:5 в пользу гостей.

Хоккей Хоккей Алексей Морозов встретился с автором первой шайбы в истории МХЛ Управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов посетил матч Кубка Москвы среди команд 2007 года рождения, где встретился с автором первой шайбы в истории МХЛ Романом Васильевым и подарил ему памятный сувенир.

Хоккей Хоккей Губернатор Брянской области открыл новый сезон «Ночной хоккейной лиги» Для открытия нового сезона не случайно выбраны Клинцы — здесь есть ледовый дворец, а недавно был сдан в эксплуатацию и современный спортивный комплекс с бассейном.

Хоккей Хоккей Брат Даниса Зарипова покинул «Ермак» Хоккейный клуб «Ермак» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Маратом Зариповым, информирует официальный сайт команды из Ангарска.

Хоккей Хоккей Спасатели Коми сразились в хоккей

Хоккей Хоккей «Зауралье» в упорном поединке вырвало победу у «Ижстали» Предупреждали ребят, что играть непросто против команды «Ижсталь» – постоянно у нас здесь проблемы.

Хоккей Хоккей Форвард «Сибири» готов работать Снеговиком. Но есть одно условие Нападающий "Сибири" Джордан Карон заявил, что готов отработать Снеговиком на матче "Сибирских снайперов" в МХЛ, если болельщики выполнят одно условие.

Хоккей Хоккей Полицейские и гвардейцы в Мордовии создали хоккейную команду Победителями матча, который состоялся в поселке Комсомольский, стали сотрудники правоохранительных органов — 4:2. Как сообщили РИА «Инфо-РМ» в МВД республики, хоккейный клуб «Динамо-Мордовия» был создан в январе 2018 года.