«Сент-Луис» дома проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:8. В составе гостей пять шайб забросил 20-летний финский форвард Патрик Лайне. При этом он реализовал все пять бросков по воротам.

Хоккей Хоккей Главный тренер СКА прокомментировал итоги матча чемпионата КХЛ Подопечные Ильи Воробьева потерпели поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:3. Комментируя эту ситуацию главный тренер уточнил, что команда не смога набрать очки из-за «необязательных ошибок», при этом он обратил внимание на то, что хоккеисты СКА достойно работали и бились за победу.

Хоккей Хоккей Альберт Яруллин: «Мы давно не выигрывали в Екатеринбурге» Напомним, что "Ак Барс" сегодня в Екатеринбурге обыграл "Автомобилист" со счетом 4:3.

Хоккей Хоккей «Торпедо» одержало волевую победу над «Трактором» в матче КХЛ Нижегородское "Торпедо" обыграло челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".

Хоккей Хоккей «Айлендерс» обыграл «Каролину», Свечников очков не набрал "Айлендерс" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Российский нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников очков в этой игре не набрал.

Хоккей Хоккей «СКА-Нефтяник» и «Динамо» сыграли в Хабаровске вничью Еще через 10 минут Евгений Филиппов вновь вывел "Динамо" вперед, однако через пару минут Павел Рязанцев, на этот раз с пенальти, установил окончательный счет в этом матче 4:4. Таким образом, теперь команды, занимающие первые три места в турнирной таблице Суперлиги ("СКА-Нефтяник", "Динамо" (Москва) и "Динамо-Казань"), имеют по 19 очков, но у хабаровчан на одну игру меньше, чем у преследователей.

Хоккей Хоккей Артем Дзюба примерил форму игрока СКА Фотографию футболист опубликовал в Instagram. Нападающий ФК "Зенит" Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram фотографию игрока СКА.

Хоккей Хоккей Хоккеистки «Агидели» вызваны в различные сборные В рамках предстоящей паузы пройдут матчи различных сборных России, в расположение которых приглашены тренер и игроки уфимской "Агидели".

Хоккей Хоккей Губернатор Брянской области открыл новый сезон «Ночной хоккейной лиги» Для открытия нового сезона не случайно выбраны Клинцы — здесь есть ледовый дворец, а недавно был сдан в эксплуатацию и современный спортивный комплекс с бассейном.

Хоккей Хоккей Форвард «Ванкувера» Руссель оштрафован на $ 5 тыс. за укус соперника Нападающий «Ванкувера» Антуан Руссель оштрафован на $ 5 тыс. за неподобающее поведение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (0:4), сообщает официальный сайт лиги.

Хоккей Хоккей Алексей Морозов встретился с автором первой шайбы в истории МХЛ Управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов посетил матч Кубка Москвы среди команд 2007 года рождения, где встретился с автором первой шайбы в истории МХЛ Романом Васильевым и подарил ему памятный сувенир.

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