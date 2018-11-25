Хоккей
Лайне забросил пять шайб «Сент-Луису» и повторил достижение Гретцки
Лайне забросил пять шайб «Сент-Луису» и повторил достижение ГретцкиИзвестиявчера в 22:57
Сент-Луис—
Виннипег
4 – 8
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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«Сент-Луис» дома проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:8. В составе гостей пять шайб забросил 20-летний финский форвард Патрик Лайне. При этом он реализовал все пять бросков по воротам.
Известиявчера в 22:57
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