Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем КрутымИзвестия вчера в 20:43

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
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Вайкуле назвала причину конфликта с Крутым

RT на русскомвчера в 20:37

Предавшая Крым Вайкуле раскрыла причину вражды с Игорем Крутым

Газета.Ruвчера в 21:10

Лайма Вайкуле рассказала о причине ссоры с Игорем Крутым

Актуальные Новостивчера в 11:24

Вайкуле назвала причину давней вражды с продюсером Игорем Крутым

URA.Ruвчера в 13:30

Вайкуле объяснила, за что на нее обиделся Игорь Крутой

Телепрограммавчера в 08:33

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

РИА Новостивчера в 19:11

Вайкуле раскрыла причину давней вражды с Крутым

ТВ Центрвчера в 10:46
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Общество

«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей

Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Политика

В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга

Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом.
Обновлено в 02:24
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах

Туристы в Дубае теперь могут покупать алкоголь в специализированных магазинах, для этого им необходим только оригинал паспорта, сообщают эмиратские СМИ.
Обновлено вчера в 17:19
Общество

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer.
Обновлено в 01:40
Здоровье

Минздрав Татарстана предупредил об опасности ранних арбузов

Частой причиной отравлений становятся ранние арбузы, особенно забродившие.
Обновлено в 01:22
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»

Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Актера из «Легенды №17» не пустили в аэропорт в Краснодаре

Актера Тимура Ефременкова не пустили в аэропорт в Краснодаре.
Обновлено в 00:18
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

В Польше пропал пятилетний мальчик из России

Обновлено вчера в 07:15
Общество

Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.
Обновлено в 02:36
Наука

Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов

Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено 09 июля в 16:55
Кино

Павел Лунгин: мне некомфортно, как в раю

Для справки: оба киносмотра относятся к высшей категории "А". Сейчас Лунгин монтирует очередной фильм и пишет сценарий для сериала.
Обновлено в 01:00
Политика

Немецкий журналист требует снести памятник Победы на Прохоровском поле

Свен Феликс Келлерхофф, журналист и ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты DieWelt, заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть немедленно снесен.
Обновлено 09 июля в 21:16
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году

В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли пять человек

По меньшей мере, пять человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва на свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя губернатора провинции.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Кадони сравнил образ Хаматовой с «сумасшедшим физиком-ядерщиком»

Обновлено в 02:28
Происшествия

Покусавшего полицейского жителя Бурятии осудили на четыре года

Жителя Бурятии осудили на четыре года колонии строгого режима за то, что он покусал и пнул полицейского, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.
Обновлено вчера в 22:58
Кино

Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России

Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

На Бали российская туристка попала в психбольницу

Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В Греции из-за шторма погибли российские туристы

В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Шоу-бизнес

Олег Газманов откровенно рассказал об алкогольной зависимости

Обновлено в 01:41
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
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Лайма Вайкуле
Певица
Советская и латвийская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Латвийской Республики, исполнила такие хиты как: «Вернисаж», «Ещё не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой».
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Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ. Народный артист Украины. С 2018 года - член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
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