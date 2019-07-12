Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем КрутымИзвестия вчера в 20:43
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
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Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось
4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
Обновлено 10 июля в 06:23
Баскетбол
«Оклахома» согласовала обмен Уэстбрука в «Хьюстон»
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» согласовал обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Хьюстон Рокетс».
Обновлено в 01:00
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Из-за шторма в Греции погибли российские туристы
В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия
В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
В Крыму резко упала температура воды в Черном море
Обновлено вчера в 21:54
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено вчера в 14:16
Авто
Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил
Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено вчера в 12:14
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Кино
Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке
Обновлено 10 июля в 17:01
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.
Обновлено в 00:41
Наука
Газированные напитки и сладкие соки повышают риск развития рака
Употребление газировки и фруктовых соков с добавлением сахара повышает риск развития рака.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 18:20
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Общество
«Победа» отменила обязательный сбор при покупке билетов онлайн
Авиакомпания «Победа», входящая в топ-5 российских перевозчиков, с 11 июля отменила сбор за покупку билетов онлайн через официальный сайт.
Обновлено вчера в 13:01
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику
На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
МВД обнаружило преступное сообщество среди победителей тендеров РЖД
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества (ОПС; ст. 210 УК), совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд руб.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Мэрия Екатеринбурга сэкономит на опросе по месту под храм
Обновлено в 01:25
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах ликвидирован
МЧС по Московской области сообщило о ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах. Пожар близ ТЭЦ-27 в Мытищах возник накануне утром.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В Краснодаре 12 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
В результате ДТП пострадали 12 человек, их доставили в больницы города для обследования.
Обновлено вчера в 19:56
Авто
В Узбекистане наладили ручную сборку Lamborghini
Два автомеханика-любителя из Самарканда планируют запустить серийное производство клонов Lamborghini Aventador.
Обновлено вчера в 09:08