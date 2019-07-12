Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем КрутымИзвестия вчера в 20:43

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вайкуле назвала причину конфликта с Крутым

RT на русскомвчера в 20:37

Предавшая Крым Вайкуле раскрыла причину вражды с Игорем Крутым

Газета.Ruвчера в 21:10

Вайкуле раскрыла причину давней вражды с Крутым

ТВ Центрвчера в 10:46

Вайкуле назвала причину давней вражды с продюсером Игорем Крутым

URA.Ruвчера в 13:30

Вайкуле объяснила, за что на нее обиделся Игорь Крутой

Телепрограммавчера в 08:33

Лайма Вайкуле рассказала о причине ссоры с Игорем Крутым

Актуальные Новостивчера в 11:24

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

РИА Новостивчера в 19:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Финансы

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось

4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
Обновлено 10 июля в 06:23
Баскетбол

«Оклахома» согласовала обмен Уэстбрука в «Хьюстон»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» согласовал обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Хьюстон Рокетс».
Обновлено в 01:00
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Из-за шторма в Греции погибли российские туристы

В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено вчера в 14:03
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Общество

В Крыму резко упала температура воды в Черном море

Обновлено вчера в 21:54
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено вчера в 14:16
Авто

Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил

Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено вчера в 12:14
Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Кино

Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке

Обновлено 10 июля в 17:01
Происшествия

В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью

Обновлено вчера в 11:41
Экономика

Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.
Обновлено в 00:41
Наука

Газированные напитки и сладкие соки повышают риск развития рака

Употребление газировки и фруктовых соков с добавлением сахара повышает риск развития рака.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи

Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 18:20
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Происшествия

У заболевших в интернате в Хабаровском крае обнаружили сальмонеллу

Обновлено в 01:29
Общество

«Победа» отменила обязательный сбор при покупке билетов онлайн

Авиакомпания «Победа», входящая в топ-5 российских перевозчиков, с 11 июля отменила сбор за покупку билетов онлайн через официальный сайт.
Обновлено вчера в 13:01
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Происшествия

На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику

На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

МВД обнаружило преступное сообщество среди победителей тендеров РЖД

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества (ОПС; ст. 210 УК), совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд руб.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Мэрия Екатеринбурга сэкономит на опросе по месту под храм

Обновлено в 01:25
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах ликвидирован

МЧС по Московской области сообщило о ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах. Пожар близ ТЭЦ-27 в Мытищах возник накануне утром.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова

Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Политика

Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

В Краснодаре 12 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

В результате ДТП пострадали 12 человек, их доставили в больницы города для обследования.
Обновлено вчера в 19:56
Авто

В Узбекистане наладили ручную сборку Lamborghini

Два автомеханика-любителя из Самарканда планируют запустить серийное производство клонов Lamborghini Aventador.
Обновлено вчера в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лайма Вайкуле
Певица
Советская и латвийская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Латвийской Республики, исполнила такие хиты как: «Вернисаж», «Ещё не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ. Народный артист Украины. С 2018 года - член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное