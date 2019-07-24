Происшествия

Лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае решили закрыть после пожараРоссийская газета 03:10

Напомним, пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Из 189 детей в возрасте от семи до 15 лет погибли четверо: на месте скончалась 11-летняя девочка, еще трое умерли в больнице от полученных ожогов. Власти Хабаровского края перечислили по одному миллиону рублей семьям погибших.
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с чего всё началось

Хабаровские власти решили закрыть лагерь «Холдоми» после гибели детей при пожаре

Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова сообщила, что принято решение закрыть лагерь "Холдоми" в Солнечном районе, где из-за пожара в ночь на 23 июля погибли дети.
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Пожар в детском лагере «Холдоми»Больше новостей по теме
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