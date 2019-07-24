Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова сообщила, что принято решение закрыть лагерь "Холдоми" в Солнечном районе, где из-за пожара в ночь на 23 июля погибли дети.

с чего всё началось

Напомним, пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Из 189 детей в возрасте от семи до 15 лет погибли четверо: на месте скончалась 11-летняя девочка, еще трое умерли в больнице от полученных ожогов. Власти Хабаровского края перечислили по одному миллиону рублей семьям погибших.

Лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае решили закрыть после пожара

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