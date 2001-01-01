Футбол
Лаге: «У „Бенфики“ было достаточно моментов для выхода в полуфинал»Soccer.ru вчера в 22:07
Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаге прокомментировал гостевое поражение от "Айнтрахта" (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира. Считаю, что, хоть мы и не были так сильны, как в первом матче, мы создали достаточно моментов для выхода в полуфинал.
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В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
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ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
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1. Бывший и действующий следователи ФСБ вымогали взятку у обвиняемого Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства: старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного — следователя Алексея Колбова.
Обновлено вчера в 18:42
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Врио губернатора поблагодарил Дениса Мацуева за верность южноуральским зрителям и заверил маэстро, что в Челябинской области любят классическую музыку.
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Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
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Трамп прокомментировал доклад Мюллера
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Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
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Обновлено вчера в 22:53
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
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Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
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