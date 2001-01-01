Футбол

Лаге: «У „Бенфики“ было достаточно моментов для выхода в полуфинал»Soccer.ru вчера в 22:07

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаге прокомментировал гостевое поражение от "Айнтрахта" (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира. Считаю, что, хоть мы и не были так сильны, как в первом матче, мы создали достаточно моментов для выхода в полуфинал.
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«Пасынок УЕФА». Как отсутствие VAR в Лиге Европы убило «Бенфику»

Sportbox.RU04:06

Диаш: «„Бенфика“ была лучше „Айнтрахта“ в обоих матчах»

Soccer.ru02:10

Тренер «Бенфики» о вылете от «Айнтрахта»: «Подвели голы, пропущенные дома»

Sports.ruвчера в 22:58

Бруну Лаге: «„Бенфика“ заслуживала выхода в полуфинал»

Спорт-Экспрессвчера в 18:59
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В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

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В вопросе суверенитета Белоруссии нет места компромиссам, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Минска нет места никаким компромиссам в политике в вопросах суверенитета и безопасности страны.
Обновлено в 04:01
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Россия просит ЕЭК отменить упрощенную процедуру импорта сахара

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Здоровье

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Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
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Экономика

Реальные доходы россиян снизились на 2,3%

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Происшествия

В Красноярске два человека погибли в результате обрушения крыши здания

В Красноярске двое рабочих погибли в результате частичного обрушения крыши здания на территории "Красноярского завода деталей трубопроводов".
Обновлено вчера в 12:23
Путешествия

Эксперты рассказали, когда выгоднее всего летать за рубеж

Напомним, что пару недель назад в Роскачестве рассказали, как организовать выгодное и безопасное путешествие без помощи турагента.
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Путин поздравил евреев с Песахом

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 03:45
Общество

«Пингвиний парад» проведут в Московском зоопарке 25 апреля

Обновлено в 04:19
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Происшествия

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1. Бывший и действующий следователи ФСБ вымогали взятку у обвиняемого Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства: старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного — следователя Алексея Колбова.
Обновлено вчера в 18:42
Здоровье

Близнецы в Германии родились с разницей в 97 дней

Жительница Кельна Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Как утверждает новоиспеченная мама, малыши были зачаты в один день.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Авто

«За что такие деньги? Они гниют на глазах»: В сети возмущены свежими ценами на модельный ряд УАЗ

Обновлено вчера в 19:00
Музыка

Алексей Текслер с женой посетил концерт Дениса Мацуева

Врио губернатора поблагодарил Дениса Мацуева за верность южноуральским зрителям и заверил маэстро, что в Челябинской области любят классическую музыку.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика

«Интер РАО» увеличила долю в «Русских газовых турбинах» до 50%

Предприятие РГТ создано в 2011 году, владеет площадкой в Рыбинске по сборке газовых турбин 6FA (около 80 МВт) по технологии GE.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Преподаватели знали об изнасиловании студента и молчали почти месяц

Как оказалось, преподаватели образовательного учреждения, в котором учились злоумышленники и потерпевший, знали о произошедшем практически с самого начала, однако не сообщили в правоохранительные органы.
Обновлено 17 апреля в 03:43
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

Обновлено в 02:28
Здоровье

Почему зарплату не всегда надо давать за результат. Отрывок из книги «Тирания показателей»

Легко догадаться, что собой представляет его последняя книга "Тирания показателей: Как одержимость цифрами угрожает образованию, здравоохранению, бизнесу и власти".
Обновлено в 03:54
Политика

Трамп прокомментировал доклад Мюллера

Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Организаторы «Бессмертного полка» выступили против портретов Сталина

Обновлено в 04:12
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия

Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
Обновлено в 01:13
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