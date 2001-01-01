Лаге: «У „Бенфики“ было достаточно моментов для выхода в полуфинал»Soccer.ru вчера в 22:07

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаге прокомментировал гостевое поражение от "Айнтрахта" (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира. Считаю, что, хоть мы и не были так сильны, как в первом матче, мы создали достаточно моментов для выхода в полуфинал.

Лаге: «У „Бенфики“ было достаточно моментов для выхода в полуфинал»

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