Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила опасение, что протесты «жёлтых жилетов» во Франции отразятся на экономике страны.

Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции

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