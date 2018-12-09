Экономика

Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции
RT на русском
13:50

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила опасение, что протесты «жёлтых жилетов» во Франции отразятся на экономике страны.
RT на русском13:50

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Глава МВФ уверена, что протесты «желтых жилетов» скажутся на французской экономике

ТАСС16:31

Глава МВФ: Протесты «желтых жилетов» отразятся на экономике Франции

Комсомольская правда16:15

Протесты во Франции отразятся на экономике страны — МВФ

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Глава МВФ предупредила о последствиях для экономики Франции из-за протестов

Московский Комсомолец14:34

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iReactor14:16

Лагард указала на последствия протестов во Франции

News.ru13:52

Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции

RT на русском13:50
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Кристин Лагард
Директор-распорядитель Международного валютного фонда; ранее - министр экономики и финансов Франции.
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