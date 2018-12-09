Экономика
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила опасение, что протесты «жёлтых жилетов» во Франции отразятся на экономике страны.
RT на русском13:50
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Глава МВФ предупредила о последствиях для экономики Франции из-за протестов
Московский Комсомолец14:34
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Экономика
Россиян развернут в цифровой профиль
Прототип платформы запустят до конца 2019 года Минкомсвязь на неделе согласует подготовленную ЦБ и «Ростелекомом» концепцию платформы цифрового профиля гражданина, оцениваемую в 3 млрд руб. частных инвестиций.
Обновлено в 15:27
Экономика
Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg
В рейтинге стран с развивающимися рынками, составленном американским агентством Bloomberg, Россия поднялась сразу на пять позиций.
Обновлено в 12:32
Финансы
В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу
В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:53
Недвижимость
Московские новостройки продолжают дорожать
Обновлено в 13:35
Экономика
Кудрин рассказал об уходе приватизации с повестки властей
Власти больше не обсуждают сокращение доли государства в экономике.
Обновлено в 09:37
Экономика
Инвестиции в экономику Алтайского края в 2018 году вырастут на 5-10%
Прогнозный рост объема инвестиций в экономику Алтайского края составит по итогам 2018 года 5-10% по отношению к 2017 году, когда в развитие региона было направлено порядка 80 млрд рублей.
Обновлено в 14:08
Экономика
Строительство газопровода Туркмения-Индия начнётся в начале 2019 года
В первой половине 2019 года начнется реализация масштабного проекта строительства газопровода из Туркменистана в Индию.
Обновлено в 11:44
Энергетика
Роухани назвал сделку ОПЕК+ провалом политики вмешательства США
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в первой половине 2019 года стало очередным провалом американской "политики вмешательства", передает иранское информационное агентство IRNA.
Обновлено в 15:07
Экономика
В Роструде назвали регионы с наиболее проблемными предприятиями
В Удмуртской республике – ОАО "Удмуртский завод строительных материалов" с задолженностью 51,8 миллиона рублей перед 685 работниками", - добавил Вуколов.
Обновлено в 07:36
Экономика
Стоимость биткоина может упасть до $2000
Стоимость биткоина упала ниже $3 500, и эксперты считают, что в ближайшие месяцы курс самой популярной криптовалюты может рухнуть до $2 000 и ниже.
Обновлено в 15:26
Экономика
Узбекистан за текущий год произвёл сельхозпродукции на 7 млрд долларов
Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разрабатывается проект стратегии по развитию сельского хозяйства.
Обновлено в 07:28
Финансы
Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года
Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено в 04:48
Экономика
Каждый пятый европеец вынужден брать кредиты для оплаты счетов
Согласно европейскому отчету о потребительских платежах Intrum, сообщает Delfi, каждый пятый европеец вынужден брать кредит для оплаты счетов.
Обновлено в 09:28
Экономика
Через двадцать лет число авиапассажиров в мире может удвоиться
К 2037 году число авиапассажиров в мире может удвоиться и составить 8,2 миллиарда человек, сообщает АТОР со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).
Обновлено в 12:35
Экономика
Кофе за чужой счет
«Шоколадница» снижает затраты на ребрендинг Запущенный старейшей в Москве сетью кофеен «Шоколадница» Александра Колобова ребрендинг за счет партнеров-франчайзи оказался не таким выгодным, как казалось вначале.
Обновлено в 11:26