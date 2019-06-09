Экономика
Лагард назвала главную угрозу росту мировой экономикиГазета.Ru 13:49
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала главную угрозу для роста мировой экономики, передает РИА "Новости". По ее словам, наибольшую опасность представляют торговые войны.
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Установленные американо-китайские тарифы могут вызвать сокращение мирового ВВП до 0,5% ($455 млрд), заявила глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристина Лагард в рамках встречи министров финансов G20, которая прошла в Японии.Коммерсантъ08:55
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