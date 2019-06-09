Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономикиРИА Новости 07:58

с чего всё началось

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.

Политика Парламент Молдавии объявил страну захваченным государством Парламент Молдавии назвал страну "захваченным государством". Об этом говорится в декларации, которую законодательный орган принял в субботу.

Авто Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.

Происшествия Киселев раскрыл результаты теста Голунова на наркотики Телеведущий Дмитрий Киселев раскрыл результаты теста на наркотики задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Технологии В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет.

Недвижимость Квартирам не хватает покупателей В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.

Футбол Португалия — Нидерланды 1:0 (2-й тайм) Сборные Голландии и Португалии начали матч финала розыгрыша Лиги наций. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту, Португалия.

Кино В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр» Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.

Спорт Российских гимнасток наградили под гимн СССР Российские гимнастки Дарья Трубникова и Арина Аверина получили награды на этапе Гран-при под гимн СССР.

Политика НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.

Происшествия Один из терминалов Шереметьево затопило В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.

Политика На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – экзитпол Как передавало ИА REGNUM, 9 июня 2019 г. в Казахстане прошли президентские выборы. Явка по итогам голосования составила более 75%.

Происшествия В Уфе произошла стрельба возле автовокзала В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.

Наука Рыба-гроб задерживает дыхание под водой Ученые нашли рыбу, которая задерживает дыхание под водой на несколько минут, сообщает Journal of Fish Biology.

Армия и оружие Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей» Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.

Происшествия Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий и журналист Владимир Соловьев разметил пост, в котором прокомментировал поведение моряков ВМС РФ во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.

Шоу-бизнес В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото Недавно певица опубликовала снимок с прогулки. На фото она и певица Ханна с детьми.

Футбол Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.