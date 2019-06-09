Экономика
Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономикиРИА Новости 07:58
Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.
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Глава МВФ: торговые войны представляют главную угрозу росту мировой экономики
Московский Комсомолец09:37
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
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