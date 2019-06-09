Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономикиРИА Новости вчера в 07:58

с чего всё началось

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об утечке личных данных 900 тысяч россиян По информации издания, речь идёт о данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.

Технологии В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет Celera 500L.

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.

Происшествия Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра» В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

Общество ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.

Политика Парламент и кабмин Молдавии отказались подчиняться КС Парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда, передает РИА "Новости".

Кино В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр» ИА «Ореанда-Новости» В Сочи открылся 30-ый юбилейный фестиваль «Кинотавр».

Политика «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдёт 20 июня Как стало известно в воскресенье, 9 июня, передача «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдёт 20 июня в полдень.

Происшествия Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».

Экономика Голикова оценила финансовые потери из-за теневой экономики Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Финансы Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.

Общество В Челябинске назначен новый вице-мэр по социальному развитию Заместителем главы города по социальному развитию стал бывший руководитель городского управления по делам молодёжи Сергей Авдеев.

Экономика Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.

Политика НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Космос Россияне выберут имя для звезды в созвездии Большой Медведицы Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы.

Авто Skoda Scala получила «заряженную» версию Тюнинг-ателье DTE-Systems представило доработанную версию модели Skoda Scala, усовершенствовав силовые установки модели с помощью особого приспособления — PowerControl Xtuning, которое подходит как для трех бензиновых, так и для дизельного моторов.

Транспорт Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту В апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов. Крымский мост — самый протяженный в России.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Общество Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер Долгие годы Олег Кожемяко удерживал статус самого "богатого" губернатора на Дальнем Востоке, однако в прошлом году с этой позиции его сместили новые главы его предыдущих субъектов – Сахалина и Приамурья.

Армия и оружие Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей» Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.

Наука Ученые выяснили главную причину старения В соответствии с проведенными исследованиями, ученым удалось узнать то, что надлежащие генетические программы, которые отвечают за долгий срок жизни организма, функционируют приблизительно до современного среднего возраста.

Хоккей «Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом» Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.