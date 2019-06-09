Экономика
Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономикиРИА Новости 07:58
Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава МВФ: торговые войны представляют главную угрозу росту мировой экономики
Московский Комсомолец09:37
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:23, Ашберн
Футбол
Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций
Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Тульской области загорелся торговый центр
Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
Теннис
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:29
Происшествия
Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек
Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала «Южный» мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Политика
РБК подаст в суд на РИА ФАН из-за новости о задержании Ивана Голунова
РБК готовит судебный иск к федеральному новостному агентству РИА ФАН из-за новости о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Обновлено в 11:51
Авто
Hyundai вывела на тесты хэтчбек Hyundai i20 нового поколения
Компания Hyundai готовит к дебюту новое поколение хэтчбека Hyundai i20 и его кросс-версии i20 Active.
Обновлено в 00:10
Общество
С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей
С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 04:25
Культура
Кодзима отдал роль в Death Stranding, обещанную Молчунье из Metal Gear Solid 5, другой актрисе
Одним из самых обсуждаемых персонажей, представленных в Metal Gear Solid 5, была Молчунья, чей уникальный облик вдохновил косплееров по всему миру.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Обновлено в 12:07
Экономика
В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчин
В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%.
Обновлено вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Политика
Порошенко назвал разрыв отношений с Россией планом своей партии
В воскресенье, 9 июня на съезде партии «Европейская солидарность» бывший президент сообщил, что суть программы его партии — дальнейший разрыв отношений с Российской Федерацией.
Обновлено в 09:14
Общество
Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности
В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Кино
В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Петербурге начались одиночные пикеты в поддержку журналиста Голунова
В пятницу, 7 июня, в Петербурге начались одиночные пикеты журналистов в поддержку Голунова.
Обновлено 07 июня в 12:32
Происшествия
«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про Голунова
Телеканал «Россия 24» показал исправленную версию сюжета о журналисте «Медузы» Иване Голунове.
Обновлено в 12:34
Общество
Представитель Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Горжанкин уточнил, что, согласно экспертизе, упаковка «Крота» «не содержит всю необходимую информацию, относящуюся к соответствующему классу опасности товара», а маркировка товара противоречит нормам ГОСТа 32478-2013 «Товары бытовой химии» и ГОСТа 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции».
Обновлено в 10:55
Технологии
Секретный «самолет-пулю» готовят к первому полету в США
Экспериментальный самолет Celera 500L в форме пули был замечен в аэропорту Южной Калифорнии в США.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Тольятти пьяный водитель «Приоры» на тротуаре сбил 2 детей
По предварительным данным, 48-летний водитель «Лада Приора» врезался в бордюр и перевернулся, при этом машина задела детей, которые шли по тротуару в сопровождении взрослых.
Обновлено в 13:13
Музыка
Выступление «Машины времени» в День России отменили
Компания "Арс" отменила выступление группы "Машина времени" у стен Кремля на концерте в День России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено в 11:20
Политика
В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии
"Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем соглашении об ассоциации", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Обновлено в 11:47