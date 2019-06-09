Экономика

Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономикиРИА Новости 07:58

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.
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Установленные американо-китайские тарифы могут вызвать сокращение мирового ВВП до 0,5% ($455 млрд), заявила
 глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристина Лагард в рамках встречи министров финансов G20, которая прошла в Японии.
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Кристин Лагард
Директор-распорядитель Международного валютного фонда; ранее - министр экономики и финансов Франции.
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