Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономикиРИА Новости 07:58

с чего всё началось

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.

Происшествия Кузен Рейеса: автомобиль подлетел вверх после удара с ограждением Автомобиль, которым управлял футболист, вылетел с дороги и загорелся. Вместе с Рейесом в аварии погиб его 23-летний кузен.

Общество В Минтруде озвучили основную причину снижения рождаемости в РФ Минтрудом была названа основная причина снижения рождаемости в РФ, заключающаяся в сравнительно низком уровне доходов граждан.

Происшествия Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.

Футбол Мбаппе намерен перейти в «Реал» Форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе намерен перейти в Реал. На переходом в мадридский клуб работает отец Мбаппе.

Недвижимость Квартирам не хватает покупателей В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.

Шоу-бизнес Младшую дочку Елены Подкаминской перепутали с мальчиком Младшую дочку российской актрисы театра и кино Елены Подкаминской перепутали с мальчиком.

Политика Спикер парламента Молдавии намерена обратиться в ЕСПЧ после решения КС Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный в эфире телеканала RTR Moldova заявила, что в понедельник, 10 июня, намерена подписать обращение в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбой оценить решение Конституционного суда (КС) страны относительно роспуска законодательного органа республики.

Футбол Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы Нападающий «Ньюкасла» Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Наука Броня из пены защитит военную технику от пуль Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.

Происшествия Киселев сообщил результаты анализов Голунова на наркотики Телеведущий Дмитрий Киселев сообщил результаты анализов журналиста "Медузы" Ивана Голунова на наркотики.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Российский певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России 12 июня.

Происшествия В Уфе произошла стрельба возле автовокзала В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.

Общество Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".

Автоспорт Феттель случайно назвал Хэмилтона красивым Феттель, описывая работу соперника на автодроме в Монреале, хотел использовать слово "искусный" (handy — англ.), но вместо этого назвал британца красивым (handsome — англ.).

Шоу-бизнес Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова Судя по всему, Богомолов не стал ревновать Собчак к актеру. Как пишет газета "Комсомольская Правда", журналистка приехала в Сочи на неделю.

Футбол Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.

Политика Захарова сравнила политику США с рабовладением Международная политика США похожа на рабовладение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.

Происшествия Пожар в жилом доме в Лондоне тушат 100 пожарных Пожар произошел в семиэтажном доме на улице Де Пасс Гарденс в районе Баркинг на востоке Лондона.