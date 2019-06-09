Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономикиРИА Новости 07:58

с чего всё началось

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.

Армия и оружие Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей» Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.

Единоборства Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде 12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.

Автоспорт Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

Технологии В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет.

Политика WSJ: в Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.

Общество На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей Центр спасения дельфинов "Дельфа" получит 2,5 миллиона рублей на проведения тренингов по спасению дельфинов в Черном море, сообщила РИА Новости директор Центра Татьяна Белей.

Общество Мэрия Якутска вступила в конфронтацию с антимонопольной службой Якутии? Принять участие в объявленном аукционе пожелали три организации, которые решением аукционной комиссии Мэрии Якутска 13 мая были допущены к участию в нем. По результатам состоявшегося 16 мая аукциона первое место заняло ОАО "Сахаавтодор", снизившее цену до 193,5 млн рублей, второе место ООО "Монтажсервис" с ценой 194,4 млн рублей.

Общество «Ижора Парк» будет голодать Группа дольщиков ЖК «Ижора Парк», брошенного ГК «Норманн» в Металлострое, 12 июня собирается начать голодовку.

Авто Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников «Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.

Общество PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.

ЖКХ Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей воды Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.

Финансы Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.

Происшествия В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.

Общество Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.

Происшествия Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено «На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».

Происшествия Строительный кран рухнул на жилой дом в Далласе Как отмечается, строительный кран упал на жилое здание из-за сильного ветра, инцидент привел к обрушению части дома.

Кино Терренс Малик снимет фильм «Последняя планета» Американский кинорежиссёр и сценарист Терренс Малик приступил к созданию фильма «Последняя планета» (The Last Planet).

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем Возлюбленная Тимати пожаловалась, что выходные провела дома из-за плохого самочувствия, так как столицу накрыл антициклон.

Общество Россиян ожидает короткая рабочая неделя В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.