Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономикиРИА Новости 07:58

с чего всё началось

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.

Происшествия В Лондоне горит семиэтажный дом Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.

Футбол Роналду завоевал второй трофей со сборной и 30-й в карьере Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге наций завоевал 30-й трофей в карьере.

Политика США намерены устранить доминирование Amazon, Apple, Facebook и Google Конгресс США планирует по итогам антимонопольного расследования в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google выявить и ликвидировать чрезмерное доминирование на рынке цифровых услуг.

Политика Спикер парламента Молдавии высказалась о его роспуске Ранее сообщалось, что парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда.

Политика NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.

Происшествия «Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".

Шоу-бизнес Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.

Общество Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия В Уфе произошла стрельба возле автовокзала В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Один из терминалов Шереметьево затопило В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.

Армия и оружие Советский проект на десятилетия опередил США в авиастроении Эксперты аналитического издания США The National Interest рассказали о разработке советского ядерного бомбардировщика, который по своим характеристикам обогнал американские проекты.

Общество Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.

Происшествия СК начал проверку после ДТП с двумя туристическими автобусами в Сочи Следователи проводят доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров, в связи с ДТП с туристическими автобусами в Сочи.

Космос На Марсе обнаружили дома и технику Исследователь космического пространства заявил, что совсем недавно ему удалось рассмотреть на снимках с Красной планеты заброшенные дома и технику.

Кино В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр» Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.