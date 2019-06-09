Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономикиРИА Новости 07:58

с чего всё началось

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.

Политика Приходько похвалил Швейцарию за отсутствие санкций против РФ: дальновидно Комментируя решение властей Швейцарии не вводить ограничительные меры в отношении России, первый заместитель главы аппарата равительства РФ Сергей Приходько назвал его весьма дальновидным.

Единоборства Боксёр Головкин нокаутировал Роллса Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.

Происшествия Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Происшествия Один из терминалов Шереметьево затопило В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.

Экономика Ford рассчитался с российскими долгами Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.

Спорт Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

Экономика В Госдуме предложили поднять выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается поднять выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 до 10 тысяч рублей.

Наука Двуногого робота Cassie поставили на гироролики Американские инженеры научили двуногого робота Cassie стабильно ездить на гиророликах, представляющих собой две отдельные платформы, управляемые наклоном корпуса, рассказывает IEEE Spectrum.

Финансы Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году.

Кино В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр» Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.

Общество PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.

Политика Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Происшествия Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.

Гаджеты В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.

Наука Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами Ученые из университета Линчепинга в Швеции провели исследование, в результате которого выяснили, что собаки «заражаются» стрессом от своих хозяев.