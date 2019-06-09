Экономика

Лагард назвала главную угрозу росту мировой экономикиГазета.Ru 13:49

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала главную угрозу для роста мировой экономики, передает РИА "Новости". По ее словам, наибольшую опасность представляют торговые войны.
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Установленные американо-китайские тарифы могут вызвать сокращение мирового ВВП до 0,5% ($455 млрд), заявила
 глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристина Лагард в рамках встречи министров финансов G20, которая прошла в Японии.
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Лагард назвала главную угрозу росту мировой экономики

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Глава МВФ заявила о сокращении мирового ВВП из-за торговых войн

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:53, Ашберн
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Кристин Лагард
Директор-распорядитель Международного валютного фонда; ранее - министр экономики и финансов Франции.
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