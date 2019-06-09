Лагард назвала главную угрозу росту мировой экономикиГазета.Ru 13:49

с чего всё началось

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала главную угрозу для роста мировой экономики, передает РИА "Новости". По ее словам, наибольшую опасность представляют торговые войны.

Общество Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.

Спорт Российских гимнасток в Чехии наградили под гимн СССР Россиянок Дарью Трубникову и Арину Аверину наградили на этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском городе Брно под гимн Советского Союза.

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Происшествия В центре Уфы произошла стрельба По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от Южного автовокзала.

Происшествия Пожар в ТЦ под Тулой локализовали на площади 2500 квадратных метров В Тульской области локализован пожар на площади 2,5 тыс. квадратных метров на крыше торгового центра в городе Щёкино.

Футбол Сын Зидана может покинуть «Реал» Интерес к Зидану проявляют сразу несколько испанских клубов. Напомним, что Лука является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Политика Глава полиции Молдавии отказался подчиняться новому правительству Руководитель главного инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь заявил, что не будет подчиняться правительству, за которое проголосовал парламент страны.

Армия и оружие Советский проект на десятилетия опередил США в авиастроении Эксперты аналитического издания США The National Interest рассказали о разработке советского ядерного бомбардировщика, который по своим характеристикам обогнал американские проекты.

Экономика ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены О расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана стало известно еще в марте.

Авто Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.

Политика Порошенко запутался в обвинениях в адрес России Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность».

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Спорт Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

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Политика Премьер Молдавии отказалась подчиняться решениям Конституционного суда Молдавские парламент и правительство были избраны законным путем и не станут подчиняться решениям Конституционного суда, заявила премьер-министр Майя Санду.

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Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.