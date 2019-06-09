Экономика
Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономикиРИА Новости 07:58
Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.
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Энергетика
Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Обновлено в 06:55
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 06:17
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Партия украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" показала двадцать претендентов, которые могут стать депутатами.
Обновлено в 07:33
Игры
Утечка: стоимость и список проектов Xbox Game Pass для РС
Обновлено в 06:10
Происшествия
«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета
Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Общество
В России ужесточили наказание за воровство электричества
В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:30
Спорт
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 07:55
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, почему организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
Обновлено в 05:47
Наука
Названы главные угрозы жизни человечества
Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз жизни на Земле.
Обновлено в 05:56
Общество
PR-директор Алибасова сообщил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Журналист Голунов дал первое интервью после задержания
Накануне Голунов был помещен под домашний арест. Интервью было записано до суда. Журналист заявил, что никогда не употреблял наркотики.
Обновлено в 07:55
Политика
Партия Владимира Зеленского представила своих кандидатов на выборы в Раду
В числе первых в списке партии «Слуга народа» оказались представители Зеленского в Верховной раде и правительстве Руслан Стефанчук и Андрей Герас.
Обновлено в 08:00
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Ростове на Нагибина загорелся пассажирский автобус
Обновлено в 05:15
Авто
Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов
Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие
Военные ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Крымский мост поразил делегацию из ЕС
Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате
Задержаны около ста участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.
Обновлено в 05:40
Общество
С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек
С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Музыка
Барецкий заявил, что займет место Шнурова в «Ленинграде»
По словам шоумена, Шнуров останется руководить группой. В свою очередь, Барецкий станет солистом.
Обновлено вчера в 14:54
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Кино
Сергей Безруков назвал жару в Петербурге страшной
Обновлено в 04:35
Наука
Определен метаболический предел выносливости человека
Команда исследователей из Хантерского колледжа и Университет Дьюка решила, что это отличный шанс, чтобы провести исследование, посвященное выносливости человека.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина
Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Италии арестовали двух украинцев за доставку нелегальных мигрантов
Два украинца арестованы в итальянской области Калабрия по обвинению в доставке нелегальных мигрантов на юг Италии по Средиземному морю, говорится в сообщении финансовой гвардии провинции Вибо Валентия, распространенном в воскресенье.
Обновлено в 04:44