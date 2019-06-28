Экономика
Лагард назвала главную угрозу для мировой экономикиРИА Новости 02:07
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
С демографией надо что-то делать: МВФ предупредил Латвию о падении темпов роста
Sputnik Латвиявчера в 13:09
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:47, Вашингтон
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Обновлено в 14:29
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
Обновлено в 08:39
Происшествия
Неизвестный расстрелял человека в торговом центре
Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
Политика
Климкин назвал главную проблему Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Подмосковье в съемном доме нашли тело подростка
Тело 17-летнего подростка без признаков насильственной смерти нашли в пятницу утром в одном из частных домов в Наро-Фоминском городском округе.
Обновлено в 14:26
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика
Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой
Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 05:46
Политика
Как Трамп разыграл саудовского принца, показали СМИ
СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20.
Обновлено в 14:26
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено в 08:42
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира
Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:24
Футбол
Полузащитник Денис Глушаков может перейти в «Ахмат»
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com.
Обновлено в 00:37
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Музыка
Губерниев открыл Ural Music Night для элиты
Вечер открыл спортивный ведущий Дмитрий Губерниев. Звездой вечера стал вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Игры
В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk
В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Автоспорт
Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию
Обновлено в 10:04
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Футбол
Уругвай и Перу начали четвертьфинал Кубка Америки
Сборные Уругвая и Перу начали встречу в рамках четвертьфинала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 15:00
Музыка
Вышла новая песня Уитни Хьюстон
Премьера песни Уитни Хьюстон "Higher Love" состоялась 27 июня 2019 года.
Обновлено в 14:37
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Авто
Дрифтовый Ferrari оснастили 1200-сильным двигателем от Nissan GT-R
В результате доработок стандартный 5,5-литровый V12 на 492 л.с. и 569 Нм крутящего момента был заменен на 4,3-литровый двигатель VR38DETT от Nissan GT-R с увеличенной турбиной, способный генерировать мощность порядка 1200 л.с. По информации сайта японской дрифт-серии D1GP, в стартовой гонке автомобиль будет пилотироваться японским гонщиком Йоичи Имамура.
Обновлено в 04:52
Футбол
«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА
Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
Обновлено в 09:36
Политика
Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
Застрявшую в лифте итальянку спасло вино
Обновлено в 14:47