Экономика
Лагард назвала главную угрозу для мировой экономикиРИА Новости вчера в 02:07
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.
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Авто
Эксперты составили рейтинг самых знаковых моделей «АвтоВАЗа»
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Комплект кислородного оборудования для Су-57 передается на госиспытания
НПП "Звезда" передает на государственные испытания комплект кислородного оборудования для обеспечения жизнедеятельности пилота истребителя пятого поколения Су-57 в ходе полета.
Обновлено вчера в 00:38
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
За учеников Серебренникова пришлось извиняться школе «Территория»
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено вчера в 14:26
Единоборства
Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту
Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Чистомен и другие. Где в России живут супергерои
В основу образа, по словам Антона, лег "русский Иван". Также создатели вдохновлялись персонажем Данилы Багрова из фильма "Брат".
Обновлено в 01:00
Экономика
Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам
В пояснительной записке к документу значится, что если ранее не было оговорено, по каким ценам — фактическим или прогнозируемым в регионах считался прожиточный минимум, то теперь в России будет введен единый стандарт расчета прожиточного минимума, что не позволит региональным властям занижать данный показатель.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине
В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
Обновлено в 01:49
Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Япония вернулась к коммерческому лову китов
Обновлено вчера в 21:42
Политика
В Гагаузии начались выборы башкана автономии
В автономной области Молдавии - Гагаузии - в воскресенье начались выборы главы региона - башкана.
Обновлено в 00:11
Общество
Левченко попросил военных развернуть мобильный хлебозавод в Тулуне
Губернатор Иркутской области попросил Минобороны РФ развернуть в Тулуне мобильный хлебозавод, сообщили ИА «ИрСити» 30 июня в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 00:25
Футбол
Луис Суарес расплакался после поражения сборной Уругвая от Перу
Нападающий сборной Уругвая и каталонского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес не смог сдержать эмоции и ушел с игрового поля в слезах после проигрыша Уругвая от Перу в четвертьфинальном матче турнира Кубка Америки, проходящем в Бразилии.
Обновлено в 01:59
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено вчера в 13:53
Музыка
Гран-при конкурса Чайковского получил пианист из Франции
Обновлено вчера в 23:51
Игры
В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk
В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Футбол
Сборные Мексики и Гаити вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборные Мексики и Гаити по футболу сыграют в полуфинале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Космос
В РАН назвали ожидаемую дату запуска космической обсерватории «Спектр-М»
Третья космическая обсерватория серии «Спектр» — «Миллиметрон» — будет запущена после 2027 года, рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачёва РИА Новости.
Обновлено в 01:59
Транспорт
Едем со скидкой: где в Красноярске купить транспортную карту или восстановить, если потеряли
Сегодня NGS24.RU разбирался, где купить транспортную карту, сколько стоит одна поездка по ней и что делать, если вы её потеряли.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 17:44
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Наука
Ученые смогли телепортировать информацию внутри алмаза
Исследователи из Йокогамского национального университета безопасно телепортировали квантовую информацию в пределах алмаза.
Обновлено 28 июня в 06:41
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено вчера в 05:22