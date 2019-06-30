Экономика
Лагард назвала главную угрозу для мировой экономикиРИА Новости вчера в 02:07
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.
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Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Путин поручил начать выплаты пострадавшим от паводка
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
США послали в Черное море эсминец "Карни". Корабль направился в Одессу, чтобы принять участие в ежегодных военно-морских учениях Sea Breeze.
Обновлено в 01:18
Общество
Япония возобновила коммерческий лов китов
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за роста цен
Обновлено в 02:09
Политика
Трамп и Ким Чен Ын встретились на межкорейской границе
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске
Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.
Обновлено вчера в 21:21
Спорт
Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций
В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Украинский боевик погиб при несоблюдении техники безопасности во время шиномонтажа
Украинский боевик погиб из-за нарушения техники безопасности при шиномонтаже в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Общегородской выпускной в Воронеже вёл Тимур Родригез
Сегодня, в ночь с 28 на 29 июня, в парке «Алые паруса» проходил общегородской выпускной, ведущими которого были Ирина Макарова и шоумен Тимур Родригез.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки
Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражения в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.
Обновлено вчера в 18:31
Футбол
«Интер» рассчитывает арендовать Бэйла
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о значительном снижении числа уклонистов
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на полях форума "Армия-2019" сообщил о значительном снижении количества тех, кто уклоняется от прохождения военной службы.
Обновлено в 02:07
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено вчера в 17:31
Хоккей
Бобровский и Панарин выбирают между «Флоридой» и «Айлендерс»
Панарин склоняется к Флориде, но Бобровский разрывается: говорят, что Ламорелло (генеральный менеджер Айлендерс) имеет огромное влияние на голкипера.
Обновлено в 03:21
Политика
Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
В ДНР произошло три пожара за сутки из-за обстрелов силовиков
Три пожара произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС ДНР.
Обновлено в 02:32
Происшествия
МЧС опровергло данные об эвакуации жителей в Канске под Красноярском
Ранее сообщалось, что из Канска эвакуировали 17 местных жителей, среди которых пятеро детей, после того, как в реке Кан поднялся уровень воды выше критической отметки.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Автобус и автомобиль каршеринга столкнулись в Москве
Обновлено в 02:58
Единоборства
Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO
Обновлено в 02:12
Технологии
Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50