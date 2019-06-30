Лагард назвала главную угрозу для мировой экономикиРИА Новости вчера в 02:07

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.

с чего всё началось

В моих обсуждениях с лидерами G20 я отметила, что глобальная экономика находится на неровной дороге: инвестиции ослабли, торговля существенно замедлилась, темпы роста экспорта и импорта на самом низком уровне с момента большого финансового кризиса.

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.

Общество Лётное шоу на форуме «Армия-2019» В рамках военно-технического форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке проходит лётное шоу.

Происшествия В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Авто Автоэксперты перевели названия китайских автомобилей У каждой марки китайских автомобилей есть осмысленный перевод. Подборку опубликовал автомобильный портал «За рулем».

Происшествия В Индии военный самолет сбросил на город учебные бомбы из-за птицы Столкновение самолета ВВС Индии с птицей вынудило пилота сбросить топливные баки и учебные бомбы на город, сообщает Hindustan Times.

Наука Структура белого вещества мозга предсказала удовольствие от музыки Результаты работы ученых, во-первых, поддерживают уже существующие данные о том, что способность к получению удовольствия от музыки напрямую связана с функциональной связностью между отделами сенсорной системы и системы вознаграждения, а во-вторых, говорят о том, что само удовольствие зависит и от анатомических особенностей головного мозга.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Политика Кипр не закроет порты для российских кораблей из-за требований США Министр обороны Кипра Саввас Ангелидис заявил, что страна не будет закрывать порты и инфраструктуру для российских кораблей, несмотря на законопроект США, призывающий Никосию прекратить это делать.

Политика У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".

Происшествия Жену Цеповяза задержали за вымогательство Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.

Экономика «Ростсельмаш» приостановит производство на два месяца Ассоциация "Росспецмаш" направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой не отменять программу субсидирования скидок на производимую технику, поскольку изменение программы субсидии на льготный лизинг сельхозтехники может вызвать сокращение объема продаж в 2020 году.

Кино Умерла актриса Евгения Дембская Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.

Политика Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.

Общество Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.

Экономика В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами Все обязательства автодилера "Рольф" перед клиентами будут выполнены, говорится в заявлении для клиентов, опубликованном в воскресенье на сайте компании.

Политика Оппозиционные кандидаты проведут в Москве День подписи На Цветном бульваре столицы пройдет День подписи, где оппозиционные кандидаты в Мосгордуму будут собирать подписи в поддержку своего выдвижения.

Общество Первый июльский день в Петербурге пройдет с грозой и дождями Ранее Gazeta.SPb сообщала, что последний день июня в Петербурге станет прохладным и ветреным.

Политика Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.

Общество Уровень воды в Тулуне медленно снижается В Иркутской области уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун понизился на 10 сантиметров — до 13,38 метра.

Происшествия Группа туристов запросила помощи на Эльбрусе на высоте 5,2 тыс. м Шестеро ирландцев и четверо россиян запросили помощи спасателей на Эльбрусе на высоте около 5,2 тыс. м над уровнем моря.

Наука Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью» Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).

Армия и оружие 85 лет назад в Германии прошла «Ночь длинных ножей» 30 июня 1934 года в Германии прогремела "Ночь длинных ножей" – крупнейшая в истории НСДАП внутрипартийная разборка, в ходе которой одни нацисты, верные Адольфу Гитлеру, захватывали и убивали других.

Спорт Загитова показала фото в японском платье В рамках шоу в Японии Dreams On Ice Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами.