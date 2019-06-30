Экономика

Лагард назвала главную угрозу для мировой экономикиРИА Новости 02:07

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.
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