Лагард назвала главную угрозу для мировой экономикиРИА Новости вчера в 02:07

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.

с чего всё началось

В моих обсуждениях с лидерами G20 я отметила, что глобальная экономика находится на неровной дороге: инвестиции ослабли, торговля существенно замедлилась, темпы роста экспорта и импорта на самом низком уровне с момента большого финансового кризиса.

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.

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