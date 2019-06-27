Экономика
Лагард назвала главную угрозу для мировой экономикиРИА Новости 02:07
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.
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С демографией надо что-то делать: МВФ предупредил Латвию о падении темпов роста
Sputnik Латвиявчера в 13:09
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Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Обновлено в 14:30
Политика
Глава МИД Испании рассказал, почему назвал Россию «врагом»
Жозеп Боррель, и.о. главы испанского Министерства иностранных дел, в ходе недавней беседы с журналистами Periodico решил объяснить, что он хотел сказать, когда назвал Россию «врагом».
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл похудела после родов
Герцогиня Сассекская не побоялась выйти к журналистам уже через пару дней после родов, и тогда поклонники обратили внимание на то, что бывшая актриса сильно поправилась.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Темникова согласилась на детектор лжи в ответ на слова Серябкиной
Певица Елена Темникова заявила, что готова пройти детектор лжи, чтобы доказать, что ее сказанные слова про экс-коллегу по группе Serebro Ольгу Серябкину и продюсера Максима Фадеева были правдой.
Обновлено в 14:27
Автоспорт
Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию
Обновлено в 10:04
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Застрявшую в лифте итальянку спасло вино
Обновлено в 14:47
Спорт
Российские спортсмены за день завоевали 12 наград Европейских игр
В субботу, 29 июня, сборная России на Европейских играх завоевала 12 наград.
Обновлено в 16:23
Политика
Иркутский губернатор заявил о выполнении поручений Путина
Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что решил проблемы с продуктами и питьевой водой после требования главы страны Владимира Путина.
Обновлено в 16:01
Политика
Климкин назвал главную проблему Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Футбол
«Валенсия» объявила о переходе российского футболиста Черышева
Обновлено в 06:12
Игры
Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3
Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
Обновлено в 13:48
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Политика
ТАСС: «Победа» может не получить партию Boeing из-за проблемы с визами
Поставки самолетов Boeing лоукостеру «Победа» оказались под вопросом, потому что производитель отказался помогать с получением виз специалистам компании, рассказал ТАСС источник в «Победе».
Обновлено в 10:20
Наука
Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками
Учитывая разницу температуры косаток, которая заведомо отмечена в устройстве, ученые смогут без труда отследить передвижение морских млекопитающих, а вместе с тем и предотвратить столкновение с судами.
Обновлено в 02:14
Футбол
Зобнин заявил, что «Спартаку» нужны Месси, Роналду и Салах
По мнению Романа Зобнина, настоящим усилением для «Спартака» станут Месси, Роналду и Салах.
Обновлено в 16:05
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Обновлено в 05:58
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Политика
Саакашвили заявил о допуске своей партии на выборы в Раду
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Верховный суд Украины встал на сторону его партии и она примет участие в выборах в Раду.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью
Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Климова зажигательно станцевала с Панкратовым-Черным на его юбилее
Актриса Екатерина Климова зажигательно станцевала с именинником на юбилее своего коллеги Александра Панкратова-Черного.
Обновлено в 05:37
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38