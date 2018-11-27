Авто

Lada начала продажу обновлённого XRAY
Коммерсантъ
06:11

«АвтоВАЗ» начал продажу доработанного кроссовера Lada XRAY, который стал на 40 тыс. руб. дешевле после обновления. Автомобиль, который доступен по цене от 589,9 до 772,9 тыс. руб. в зависимости от оснащения, получил заднее сиденье с изменённой геометрией, что позволило добавить места на втором ряду.
Коммерсантъ06:11

Подробнее о событии

Lada Xray стала вместительнее и дешевле

Известия07:39

Lada XRAY подешевела и получила обновленный салон

За рулем06:37

Lada начала продажу обновлённого XRAY

Коммерсантъ06:11

Хэтчбек Lada XRay стал дешевле и просторнее

Motor05:49

LADA XRAY стал доступнее в базовой версии

Автостат05:33

Лада XRAY: снижение начальной цены и пересмотр комплектаций

Авторевю07:38

АвтоВАЗ начал продажи обновленного хэтчбека Lada XRay

AutoNews04:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Авто

Новый кроссовер Hyundai Palisade: качественные фото без камуфляжа

Обновлено в 12:03
Авто

Беспилотные автомобили получат в России специальный знак

Обновлено в 11:00
Авто

Genesis представил обновленный флагманский седан Genesis G90

В преддверии открытия автосалона в Лос-Анджелесе компания Genesis представила обновленную версию флагманского седана Genesis G90.
Обновлено в 12:06
Авто

Концерн GM закрывает пять заводов в США и Канаде

Согласно новому плану реструктуризации будет закрыто пять заводов на территории США и Канады, а также сократит 15 процентов персонала.
Обновлено в 11:30
Авто

Audi показала электрический лифтбек Audi e-tron GT

Новинка носит название Audi e-tron GT, а представлена она будет в качестве концепта, серийная версия которого появится в 2020 году.
Обновлено в 13:00
Авто

Компания Haval в 2019 году представит на рынке РФ два новых кроссовера

Китайская компания Haval в 2019 году привезет в Россию две новые модели.
Обновлено в 13:00
Авто

Тюнеры из AC Schnitzer представили «злое» купе BMW 8-й Серии

Немецкие тюнеры из ателье AC Schnitzer представили свою новую работу, основой для которой стала топовая версия нового купе BMW 8-й Серии - M850i.
Обновлено в 13:07
Авто

Новому Bentley Continental GT дали мягкую крышу Tweed

Цены на новинку пока не назвали. К примеру, Bentley Continental GT сейчас в РФ стоит от 14 290 000 рублей, но кабриолет будет стоить дороже.
Обновлено в 10:00
Авто

Rivian представил 760-сильный электрический пикап Rivian R1T

Электрическая силовая установка представлена четырьмя электромоторами, расположенными на каждом из колес.
Обновлено в 09:28
Авто

Продажи автомобилей Mazda в России выросли в октябре на 6%

Доля Mazda в России выросла до 1,7%. Кроссовер CX-5 является самым продаваемым на рынке по итогам октября.
Обновлено в 12:42
Авто

Mercedes-Benz научит беспилотные автомобили общаться с людьми

После была разработана система для взаимодействия не только с окружающими автомобилями, но также и с пешеходами.
Обновлено в 12:12
Авто

Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro вызвал ажиотажный спрос

Спрос на новый Hyundai Santro на индийском рынке превзошёл даже самые смелые ожидания — всего за месяц дилеры корейской марки собрали 38 500 заказов.
Обновлено в 11:54
Авто

Ford начал европейские продажи обновленного внедорожника Edge

Обновлено в 12:38
Авто

Ferrari построила для своего клиента уникальный спайдер

7 фактов о "Супербыстром" Ferrari – 812 Superfast Суперкар построен в единственном экземпляре подразделением Special Projects.
Обновлено в 12:30
Авто

10 причин, почему автомат «дергается» при переключениях

Основной из главных проблем может стать дерганье автоматической коробки при переключениях скоростей.
Обновлено в 12:44
Главное