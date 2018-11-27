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«АвтоВАЗ» начал продажу доработанного кроссовера Lada XRAY, который стал на 40 тыс. руб. дешевле после обновления. Автомобиль, который доступен по цене от 589,9 до 772,9 тыс. руб. в зависимости от оснащения, получил заднее сиденье с изменённой геометрией, что позволило добавить места на втором ряду.
Коммерсантъ06:11
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